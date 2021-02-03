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Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

03.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Bitlis çevrelerinde yağmur, Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 7, Muş’ta 2, Hakkâri ve Bitlis’te 6 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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