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Meteorolojiden sağanak uyarısı

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GÜNDEM  | 20.06.2019 19:17 | Son Güncelleme

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Balıkesir ve Zonguldak çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Tokat ve Ordu çevreleri ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güneybatı, Samsun'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur uyarısı

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