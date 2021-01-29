Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Hakkari, Muş ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışı beklendiği belirtilerek, “Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkâri’nin batısında yer yer yoğun olması beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 5, Muş’ta eksi 3, Bitlis’te 0 ve Hakkâri’de 2 derece olması beklenmektedir. Mevcut bulunan kar katmanının üzerine, beklenen kuvvetli yağışların gelmesi ile eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hakkari, Muş ve Bitlis illerinin batısında halihazırda yağmakta olan karın etkisini sürdüreceği ve yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar; buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

