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Meteorolojiden zirai don uyarısı

21.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji aralarında Batı Karadeniz’ın kıyı kesiminde zirai don riski sebebiyle üreticileri ve vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezince yapılan son değerlendirmeye göre; zirai faaliyetlerin devam ettiği Batı Karadeniz’in kıyı kesiminde (Düzce, Zonguldak, Bartın) orta, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskinin 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji aralarında Batı Karadeniz’ın kıyı kesiminde zirai don riski sebebiyle üreticileri ve vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezince yapılan son değerlendirmeye göre; zirai faaliyetlerin devam ettiği Batı Karadeniz’in kıyı kesiminde (Düzce, Zonguldak, Bartın) orta, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskinin 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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