Metin Akpınar: Basın soruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti

Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar oldu.

Candaş Tolga Işık, "Sizin Adliye koridorunda tost yerken çekilmiş bir fotoğrafınız var. O fotoğraf hepimizin canını sıkmış, çok üzmüş bir fotoğraf. Siz o fotoğrafı gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?" sorunu sordu.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR FOTOĞRAF"

O süreçte yaşadıklarını anlatan Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Barış Yarkadaş çekti o fotoğrafı. Şak döndüm. Ben 10 tane ilaç alan adamım. Oraya paldır küldür geldim. Evden ekipler geldi aldı. Bir de bir şeyler yiyip aldığım ilaçlar vardı. Avukatım söyledi. Orada meğerse tost böyleymiş. Orada yalnız bu dramı yaşayan ben değilim. Çok üzücü bir fotoğraf. Beni çağırsalar gitmez miydim. Sabah 9'da geldi ekip. Eşim daha uyuyordu, polis geldi götürecekler dedim. Avukatımı aradım, avukatımın söylediklerini söyledim. Giyindim gittim, zarif davrandılar bana. Ama şurada bir sıkıntı çektim. Basın suçları soruşturmasına gidiyorduk, yolda değişti bu. Ekibe telefon geldi. Oraya gitmeyin teröre gidin diye. Hatta Müjdat'a dedim ki 'Galiba 15 sene yiyeceğiz'. Onun dışında başka bir sıkıntı olmadı.

Ne yazık siyasi otorite de hukuk da düşünce özgürlüğüne sıcak bakmıyor. Bakamıyor, barışamadılar yıllardır. 36'da Nazım Hikmet'i bir şiirinden 4 mısradan içeri aldılar."

