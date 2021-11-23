Metin Akpınar'ın "Çok beğeniyorum ama aktör kumaşı zayıf" sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt

Haber Global'de yayınlanan 'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programına Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar konuk olarak katıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan usta oyuncu, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AKTÖR KUMAŞI ZAYIF"

Türkiye'deki stand-upçılarla ilgili konuşan Metin Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand-up'da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" dedi.

CEM YILMAZ: BENİ SAHNEDE İZLERSE ÇOK MUTLU OLURUM

Cem Yılmaz da programın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Metin Akpınar'ı gösterisine davet eden Yılmaz paylaşımında, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

"MİZAH YAZISI YAZILMAZ HALE GELDİ"

Akpınar, "Ben rafine bulmuyorum. Biraz seviyesiz buluyorum. Maalesef. Eski çizerleri de özlüyorum. Mizah yazısı yazılmaz hale geldi" şeklinde konuştu.

Işık'ın "En çok neye gülersiniz?" sorusuna yanıt veren Akpınar, "Uzun yıllar Zeki'ye güldüm. Ondan evvel İsmail Dümbüllü'ydü. Bizim komedyenimiz oydu. Karagöz Hacivat ile de çok ilgilendim. Son zamanlarda absürt espriye gülmeye başladım. Biraz daha rafine espri arıyorum. Her şeye gülmez hale geldim. Her şeye gülününce de kızar oldum. Babacan bir ihtiyar olacağımı düşünüyorum, öfkeli bir ihtiyar oldum. Hiç sevmediğim bir ihtiyar tipine dönüştüm" dedi.

