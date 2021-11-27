Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz açıklaması: Dozunu kaçırdımsa çok özür diliyorum

Sanatçı Metin Akpınar (80), katıldığı bir televizyon programında komedyen Cem Yılmaz için söylediği sözler için özür diledi.

"CEM'DEN VE SEVENLERİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre; “Stand-up hakkında konuşurken Cem’in oyunculuğu ile ilgili bir şeyler söyledim. Bir tweet atmış orada biraz gönül koymuş. Bu da beni çok üzdü. Kimsenin üzülmesini, kırılmasını zaten istemem, Cem’in kırılmasını hiç istemem” diyen Akpınar, konuya, “Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” diye açıklık getirdi.



