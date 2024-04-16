Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu 'annemi bulmak istiyorum' dedi! Müge Anlı'dan cevap gecikmedi

Geçtiğimiz aylarda usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmış ve bu haber magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Önce Metin Akpınar kızlarını kabul ettiğini söylemiş, sonra ikizler Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı biyolojik babaları Metin Akpınar'la ilgili şaşırtan açıklamalar yapmışlardı.

Açıklamasında kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini ve durumdan haberdar olmadığını vurgulayan Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemişti.

MÜGE ANLI'YA SESLENDİ

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu son olarak annesi hakkında da açıklamalar yaptı. Nebioğlu "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona" dedi.

KAYITSIZ KALAMADI

Müge Anlı ise annesini arayan Duygu Nebioğlu'nun bu yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Tuba Kalçık'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Müge Anlı, "herkese kapımız açık, her zaman bekleriz" diyerek Duygu Nebioğlu'na destek oldu.