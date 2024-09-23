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  4. Metin Arolat'ın cenazesinden sonra sahneye çıktı! Gülşen, Bangır Bangır'ı söylerken fenalaştı

Metin Arolat'ın cenazesinden sonra sahneye çıktı! Gülşen, Bangır Bangır'ı söylerken fenalaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 08:18
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Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Gülşen cenazede zor anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Cenazenin olduğu akşam konsere çıkmak zorunda kalan Gülşen, arkadaşının klibini çektiği Bangır Bangır'ı söylerken fenalaştı.

Metin Arolat'ın cenazesinden sonra sahneye çıktı! Gülşen, Bangır Bangır'ı söylerken fenalaştı

Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki Metin Arolat için 22 Eylül Pazar günü Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Gülşen'in o anları kameralara da yansıdı. Yakın dostunun ani ölümüyle sarsılan Gülşen aynı günün akşamı sahneye çıkmak zorunda kaldı.

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SAHNEDEN AĞLAYARAK İNDİ

Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Gülşen, bu konser verdiği sahnede Arolat'ın klibini çektiği 'Bangır Bangır' şarkısını söylerken fenalaştı.

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Gülşen'in sahnede zor anlar yaşadığı sırada dansçıları şarkıcıya destek olmaya çalıştı. Gazetemagazin'in haberine göre; Gülşen sahneden inmek zorunda kaldı.

Metin Arolat'a veda! Gülşen gözyaşlarını tutamadı Metin Arolat'a veda! Gülşen gözyaşlarını tutamadı
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Gülşen
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