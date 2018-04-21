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Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 02:17 | Son Güncelleme

Beyaz Show'da Metin Hara sevgilisi Adriana Lima ile tanışma hikayesini anlattı. Beyaz Show'da seyircilerin sorusu üzerine Metin Hara, dünyaca ünlü top model sevgilisi Adriana Lima'yla nasıl tanıştıklarını ilginç sözlerle açıkladı. Metin Hara, 'İlk mesaj ondan geldi' dedi.

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Beyaz Show'un 20 Nisan Cuma yayınlanan canlı yayınına, Metin Hara'yla birlikte Deniz Seki, Survivor Cumali, oyuncular Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal ile müzisyen Yankı Alper konuk oldu.

Stüdyodaki izleyicilerden gelen soruya Metin Hara çok konuşulacak bir cevap verdi! Adriana Lima ile olan ilişkisine başlangıcın nasıl olduğu yanıt bulmuş oldu. Metin Hara, Türkiye'de sadece tanışmak amacıyla buluşmanın zaman içerisinde aşka dönüştüğünü söyledi.

'BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK'
Beyaz'ın sorusu üzerine ilk mesajın Adriana Lima'dan geldiğini söyleyen Metin Hara, 'İlk mesajı o attı. O biraz karışık. Los Angeles'da bir çok insanla çalışıyordum.
Bunlar dünyaca tanınan insanların da içinde bulunduğu bir grup. Sonra ben Türkiye'deyken öğrencilerimi ateşte yürütmeye hazırlıyordum. O sırada telefon geliyor bir şekilde duyulmuş. Ünlü insanlar bu ilgiden bunalıyor. Bu Amerika'da da böyle. Adriana da o sırada Türkiye'deymiş. Bir şekilde bana ulaşıldı. Birbirimizi gördük normalde sadece bir şekilde tanışmaktı amacımız. Böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Sonra kendi içerisinde gelişti' şeklinde konuştu.

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