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Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı? Takipten çıkardı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.12.2018 09:54 | Son Güncelleme

Sık sık evlenecekleri gündeme gelen Metin Hara ile Adriana Lima'nın ilişkisine nazar mı değdi? Ünlü modelin paylaşımı akıllara araları bozuk mu sorusunu getirdi.

Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı? Takipten çıkardı!

İki yılı aşkın bir süredir aşk yaşayan Metin Hara ile Adriana Lima'nın arası mı açıldı?

Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima'nın sosyal medya paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı.

PROJE DEĞİL!

Lima, Instagram hesabından "Hanımlar siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" yazılı bir metin paylaştı.

Adrina Lima'nın Instagram hesabından Metin Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj ikilinin beraberliklerini noktaladıkları yönünde. Metin Hara ise takibe devam ederken, Adriana Lima Instagram'da birlikte çekilen kareleri ise henüz kaldırmadı.

Bu da Lima ile Hara'nın arasının açık olduğu yorumlarına yol açtı. Geçen yıl da Lima, Hara'yı sosyal medyada takipten çıkmış, birlikte çekilen bazı pozlarını silmişti.

Bu çiftin ayrıldığı söylentilerine yol açsa da Lima ile Hara birlikte olmayı sürdürmüştü.


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