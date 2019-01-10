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Metin Hara ve Adriana Lima'dan aşk paylaşımı! Ayrılık haberlerine yanıt!

zeki.akyurek zeki.akyurek
İLİŞKİLER  | 10.01.2019 20:04 | Son Güncelleme

Metin Hara ve Adriana Lima'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Çift aralarındaki buzları eritti. Adriana Lima ve Metin Hara Instagram'dan el ele fotoğraflarını paylaşırken, Hara'da ayrılık iddialarına açıklamayla yanıt verdi.

Metin Hara ve Adriana Lima'dan aşk paylaşımı! Ayrılık haberlerine yanıt!

Metin Hara Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1 buçuk yıl önce başlayan ve günümüzde sürmeye devam eden ilişkimizin ilk gününden beri var olan ilgiden memnun olmasak da anlayışla karşılıyoruz.Ama gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen uydurma senaryolarınızın oyuncuları biz değiliz.

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Üzücü olan kısım ise habercilik adına tamamen gerçek dışı /hayal ürünü olan bu senaryoların üzerine manşetler atılıyor, yorumlar yapılıyor olması. Hakkımızda geçmişten bugününe yapılan haberlerin gerçeklik istatistiği de ortadayken hala inanılıyor olması düşündürücü. Neredeyse 32 gündür Amerika'da yan yana olmamıza rağmen sessizlik ile özel hayatımız hakkında çıkan haberlerin dinmesini bekledik.

Artık iki taraf adına da zorbalığa ulaşan ve gerçeklikten uzak, tamamen hayal ürünü olan bu haberlerin bir an önce durmasını diliyoruz. Değerli Türk halkının medyasını, gündemi meşgul edecek daha önemli meselelerin olduğunu bundan sonra ilişkimizle ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmamayı seçerek bu tarz hayal ürünüm haberlerin içinde olmaktan kaçınmayı hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Metin Hara Adriana Lima

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