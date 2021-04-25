Metin Şentürk kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Metin Şentürk kaç yaşında, nereli?

Üç yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu gözlerini kaybeden Metin Şentürk bir çok albüm çıkardı. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlayan usta sanatçı 1987-88 yıllarında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarını bitirdi.

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Üç yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlamıştır. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir.

Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürmüştür. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır. Daha önceki resmi rekor İngiliz Mike Newman'a aittir. (284 km/h)