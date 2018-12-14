Metresini marketi basarak perişan etti

Çin'de kocası tarafından aldatıldığını fark eden kadın metresinin bir markette çalıştığını öğrenince markete girip olay çıkardı. Markette reyonun arkasında olan kadını bir anda yere serip saçlarını yakalayan öfkeli eşi kimse ayıramadı. Kocasının metresi olduğunu söylediği kadının saçlarını çeken ve yerde darbelere boğan öfkeli eşi kimseye aldırmadı.

Olup bitene anlam vermeye çalışan çevredeki kişiler de müdahalede biraz geç kalınca öfke daha da büyüdü. Markette bulunan bir erkek görevlinin de kavgaya girmesiyle kavga iyice karıştı. İki kadın kavgayı ayırmaya çalışırken bir diğeri de arkadaşı olan öfkeli kadına destek verdi.

ÇİN'DE TOPLUMSAL BİR GELENEK

Aldatıldığı için çılgına dönen kadını ayırmak kolay olmasa da çevredekiler, kavga eden çifti ayırmayı başardı. Aldatma olaylarının çok sık görüldüğü Çin'de, eşler yakaladıkları kişileri herhangi bir yerde herkesin içinde bu şekilde gösteriyor. Aldatan kişileri toplum içinde rezil ederek cezalandırıyorlar. Toplumsal bir gelenek haline gelen bu tarz görüntülere bu nedenle çok sık rastlanıyor.





