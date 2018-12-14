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Metresini marketi basarak perişan etti

demir.zenbu demir.zenbu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

Çin'de kocası tarafından aldatıldığını fark eden kadın, metresinin bir markette çalıştığını öğrenince marketi bastı. Markette bulunan kimsenin ne olduğunu anlayamadığı sırada saç saça baş başa birbirine giren kadınlar uzun süre ayrılamadı. Yaşanan o hareketli anlar amatör kameraya yansıdı.

Çin'de kocası tarafından aldatıldığını fark eden kadın metresinin bir markette çalıştığını öğrenince markete girip olay çıkardı. Markette reyonun arkasında olan kadını bir anda yere serip saçlarını yakalayan öfkeli eşi kimse ayıramadı. Kocasının metresi olduğunu söylediği kadının saçlarını çeken ve yerde darbelere boğan öfkeli eşi kimseye aldırmadı.

Olup bitene anlam vermeye çalışan çevredeki kişiler de müdahalede biraz geç kalınca öfke daha da büyüdü. Markette bulunan bir erkek görevlinin de kavgaya girmesiyle kavga iyice karıştı. İki kadın kavgayı ayırmaya çalışırken bir diğeri de arkadaşı olan öfkeli kadına destek verdi.

ÇİN'DE TOPLUMSAL BİR GELENEK

Aldatıldığı için çılgına dönen kadını ayırmak kolay olmasa da çevredekiler, kavga eden çifti ayırmayı başardı. Aldatma olaylarının çok sık görüldüğü Çin'de, eşler yakaladıkları kişileri herhangi bir yerde herkesin içinde bu şekilde gösteriyor. Aldatan kişileri toplum içinde rezil ederek cezalandırıyorlar. Toplumsal bir gelenek haline gelen bu tarz görüntülere bu nedenle çok sık rastlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Metres aldatma kavga

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