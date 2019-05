Metro Exodus’a iki yeni bölüm geliyor

4A Engine teknolojisiyle geliştirilen, 4A Games ‘in geliştirip Deep Silver’ın yayınladığı oyuna, kısa süreliğine indirimli olarak Epic Store üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer tarafta tek indirime giren oyun, Metro Exodus değil. Heavy Rain, Detroit Become Human, Beyond Two Souls, Close to the Sun gibi birçok oyun indirime girmiş durumda. Ek olarak Epic Store’da, her hafta bir adet oyuna ücretsiz sahip olabiliyorsunuz.

Metro Exodus’un iki bölümüne sahip olmak için Expansion Pass’e sahip olmanız gerekiyor. Paketin fiyatı ise “şimdilik” 130 TL. Bölümlerin ayrı olarak ne kadardan satışa çıkacağı konusunda ne yazık ki herhangi bir açıklama yok. Diğer tarafta yayınlanacak olan bölümler ABD deniz piyadesi olan Sam ve Albay Khlebnikov adlı iki farklı karakterin hikayesini gözler önüne serecek.

İlk bölüm, The Two Colonels olarak bu yılın yaz aylarında piyasaya çıkacak. İkinci bölüm ise Sam’s Story olarak 2020 yılının başlarında çıkış yapması bekleniyor. Her iki bölüm de oyuna, yeni hikayelerin dışında silahlar ve bazı bölgeler katacak.

Her iki bölümü de PlayStation 4, Xbox One veya PC platformlarında Expansion Pass üzerinden ulaşabileceksiniz. Ayrıca dilerseniz bölümleri ayrı olarak da satın alabileceksiniz.