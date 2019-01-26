Metro Exodus sistem gereksinimleri açıklandı

4A Engine ölçeklenebilirliği sayesinde Metro Exodus, giriş seviyesi donanım konusunda harika bir deneyim sunacak ancak meraklıları için Extreme ayarlarıyla en son video kartlarını 4K / 60FPS’de sınırlandırabilecek.
MİNİMUM
OS: WINDOWS 7 | 8 | 10
CPU: INTEL CORE I5-4440 veya benzeri
RAM: 8GB
GPU: GEFORCE GTX 670 | GEFORCE GTX 1050 | AMD RADEON HD 7870
VRAM: 2 GB
DIRECT X: 11 |12
TAVSİYE EDİLEN
OS: WINDOWS 10
CPU: INTEL CORE I7-4770K veya benzeri
RAM: 8GB
GPU: GEFORCE GTX 1070 | GEFORCE RTX 2060 | AMD RX VEGA 56
VRAM: 8 GB
DIRECT X: 12
YÜKSEK
OS: WINDOWS 10
CPU: INTEL CORE I7-8700K veya benzeri
RAM: 16GB
GPU: GEFORCE GTX 1080 Ti | GEFORCE RTX 2070 | AMD RX VEGA 64
VRAM: 8 GB
DIRECT X: 12
EXTREME
OS: WINDOWS 10
CPU: INTEL CORE I9-9900K veya benzeri
RAM: 16GB
GPU: GEFORCE RTX 2080 Ti
VRAM: 11 GB
DIRECT X: 12
Metro Exodus, 15 Şubat’ta Xbox One, PlayStation 4 ve PC’de piyasaya çıkacak. (Haberin ayrıntıları için tıklayınız)
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