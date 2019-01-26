TREND

Metro Exodus sistem gereksinimleri açıklandı

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 07:51 | Son Güncelleme

Deep Silver ve 4A Games, Metro Exodus’un PC sistem gereksinimlerini açıkladı.

Metro Exodus sistem gereksinimleri açıklandı

4A Engine ölçeklenebilirliği sayesinde Metro Exodus, giriş seviyesi donanım konusunda harika bir deneyim sunacak ancak meraklıları için Extreme ayarlarıyla en son video kartlarını 4K / 60FPS’de sınırlandırabilecek.

MİNİMUM
OS: WINDOWS 7 | 8 | 10
CPU: INTEL CORE I5-4440 veya benzeri
RAM: 8GB
GPU: GEFORCE GTX 670 | GEFORCE GTX 1050 | AMD RADEON HD 7870
VRAM: 2 GB
DIRECT X: 11 |12

TAVSİYE EDİLEN
OS: WINDOWS 10
CPU: INTEL CORE I7-4770K veya benzeri
RAM: 8GB
GPU: GEFORCE GTX 1070 | GEFORCE RTX 2060 | AMD RX VEGA 56
VRAM: 8 GB
DIRECT X: 12

YÜKSEK
OS: WINDOWS 10
CPU: INTEL CORE I7-8700K veya benzeri
RAM: 16GB
GPU: GEFORCE GTX 1080 Ti | GEFORCE RTX 2070 | AMD RX VEGA 64
VRAM: 8 GB
DIRECT X: 12

EXTREME
OS: WINDOWS 10
CPU: INTEL CORE I9-9900K veya benzeri
RAM: 16GB
GPU: GEFORCE RTX 2080 Ti
VRAM: 11 GB
DIRECT X: 12

Metro Exodus, 15 Şubat’ta Xbox One, PlayStation 4 ve PC’de piyasaya çıkacak. (Haberin ayrıntıları için tıklayınız)

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyorFlaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor
Mortal Kombat 11'in videosu ortaya çıktı!Mortal Kombat 11'in videosu ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Metro Exodus oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Böyle sapıklık görülmedi

Böyle sapıklık görülmedi

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor

Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger’ın mesajlaşma servislerini birleştiriyor

Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor

Mortal Kombat 11 çıkış tarihi ve yeni oynanış videosu

Mortal Kombat 11'in videosu ortaya çıktı!

Cyberpunk 2077 sanat yönetmeni Blizzard kadrosunda!

Cyberpunk 2077 sanat yönetmeni Blizzard kadrosunda!

WhatsApp'tan yeni güncelleme geldi

WhatsApp'tan emoji güncellemesi

NASA'dan ilginç Antarktika keşfi

NASA'dan ilginç Antarktika keşfi

Akıllı telefon pazarında lider kim?

Akıllı telefonun liderleri ortaya çıktı! İşte birinci...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.