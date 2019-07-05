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Metro Exodus tamamen Türkçeye çevrildi!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 22:18 | Son Güncelleme

Anonymous Çeviri ekibi, Metro Exodus oyununu tamamen Türkçeye çevirdi!

Metro Exodus tamamen Türkçeye çevrildi!

4 Mart'ta başlayan çeviri çalışması 4 Temmuz itibariyle bitti ve ücretsiz olarak yayınlandı. Böylece İngilizce bilmeyenler veya dile yeterince hakim olmayanlar da bu muhteşem oyunu tamamen Türkçe olarak oynayıp anlayabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Anonymous Çeviri FPS metro Metro Exodus pc post-apokaliptik türkçe yama

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