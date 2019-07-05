Metro Exodus tamamen Türkçeye çevrildi!

4 Mart'ta başlayan çeviri çalışması 4 Temmuz itibariyle bitti ve ücretsiz olarak yayınlandı. Böylece İngilizce bilmeyenler veya dile yeterince hakim olmayanlar da bu muhteşem oyunu tamamen Türkçe olarak oynayıp anlayabilecekler.

Overcooked! Epic Games Store’da Ücretsiz!

