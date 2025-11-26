Metro kazasında kolu ve bacağı kopmuştu! Yıllar sonra rekor tazminat!

ABD’nin Brooklyn şehrinde 2016’da yaşanan kazada Brezilyalı turist Luisa Janssen Harger Da Silva metroya bineceği sırada karşıdan gelen trenin altında kalmıştı.

REKOR TAZMİNAT

Sol kolu ve sol bacağını kaybeden genç kadın, on yıl sonra toplu taşımadan sorumlu kamu kuruluşu olan MTA’ya (Metropolitan Transportation Authority) dava açtı. Federal mahkemesinde görülen davada jüri, genç kadını haklı buldu. Kurumun 82 milyon dolar (yaklaşık 83 milyar 480 milyon TL) ödenmesine hükmetti.

MTA Sözcüsü Tim Minton ise kararın ardından kurumun mahkeme kararına katılmadığını ve itiraz edeceklerini açıkladı.