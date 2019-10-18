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Metro raylarına düşen kadın son anda kurtarıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 18.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

Arjantin'in Buenos Aires metro hattında aniden bayılan bir kişi, kadının üzerine düştü. Darbenin etkisiyle metro raylarına düşen kadının ölmekten son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen olayda, bir kişi aniden baygınlık geçirdi. O sırada kadının üzerine düşen adam, kadını metro raylarına düşürdü. Karşıdan gelen tren ise kalabalığın işaret etmesiyle son anda durduruldu. Raylarda olan kadının ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

TRENİ İSTASYONDA BEKLEYEN YOLCULAR DURDURDU

Durakta bekleyen yolcular el hareketleriyle treni uyararak durması için işaret vermeye çalıştı. Fren yapan metro, raylarda baygın yatan kadına çok yakın bir mesafede ancak durabildi. Yolcuların raylara atlayarak kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin metro

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