Metroda şaşırtan görüntü! Herkes bir anda pantolonunu indirince...

Dünyanın pek çok kentinde yapılan pantolonsuz metro gününde yüzlerce insan iç çamaşırlarıyla metroya bindi. Bazıları pantolonlarını metroda çıkarırken, bazıları da daha sokağa çıkmadan soyundu. İşte kadınlı-erkekli yüzlerce kişinin katıldığı pantolonsuz metro gününe ait görüntüler...

Pantolonu indiren metroya bindi!

ABD'de geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin 18'incisi gerçekleştirildi. New York'ta düzenlenmeye başlayan ve dünya genelinde onlarca kente yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü. New York'un yanı sıra Berlin, Amsterdam, Prag ve Londra gibi şehirlerde binlerce 'pantolonsuz yolcu' metroları ele geçirdi.

New York'ta eksi 5 derece soğuğa aldırmayan eylemciler, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları altında metroda pantolonlarını çıkardı.

Yolculuklarını yarı çıplak şekilde sürdüren eylemciler, daha önce belirlenen istasyonlarda inip başka trenlere binerek daha çok insanın dikkatini çekti.

Bu yıl 18’incisi düzenlenen etkinliğe Berlin, Amsterdam, Prag ve Londra gibi Avrupa şehirlerinde de büyük ilgi gösterildi.

Pantolonsuz eylemcilere polis bu yıl da müdahale etmedi.

Geçmişte yapılan eylemlerden birinde polis, katılımcıların bindiği tren hatlarından birini durdurmuş ve pantolonsuz yolcuları gözaltına almıştı.

Ancak açılan davada yargıç, pantolonsuz dolaşmanın yasalara aykırı olmadığına hükmederek eylemcileri serbest bırakmıştı.