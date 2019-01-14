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Metroda şaşırtan görüntü! Herkes bir anda pantolonunu indirince...

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.01.2019 11:58 | Son Güncelleme

2002 yılında başlayan ve her yıl gerçekleştirilen 'pantolonsuz metro günü' bu yıl da New York, Paris, Berlin ve Londra gibi dünyanın yakından takip ettiği metropollerde kutlandı. Şehirdeki monoton yaşamı vurgulamanın amaçlandığı etkinlik, bu yıl hiç olmadığı kadar çok rağbet gördü.

Dünyanın pek çok kentinde yapılan pantolonsuz metro gününde yüzlerce insan iç çamaşırlarıyla metroya bindi. Bazıları pantolonlarını metroda çıkarırken, bazıları da daha sokağa çıkmadan soyundu. İşte kadınlı-erkekli yüzlerce kişinin katıldığı pantolonsuz metro gününe ait görüntüler...

Pantolonu indiren metroya bindi!

ABD'de geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin 18'incisi gerçekleştirildi. New York'ta düzenlenmeye başlayan ve dünya genelinde onlarca kente yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü. New York'un yanı sıra Berlin, Amsterdam, Prag ve Londra gibi şehirlerde binlerce 'pantolonsuz yolcu' metroları ele geçirdi.
New York'ta eksi 5 derece soğuğa aldırmayan eylemciler, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları altında metroda pantolonlarını çıkardı.
Yolculuklarını yarı çıplak şekilde sürdüren eylemciler, daha önce belirlenen istasyonlarda inip başka trenlere binerek daha çok insanın dikkatini çekti.
Bu yıl 18’incisi düzenlenen etkinliğe Berlin, Amsterdam, Prag ve Londra gibi Avrupa şehirlerinde de büyük ilgi gösterildi.
Pantolonsuz eylemcilere polis bu yıl da müdahale etmedi.
Geçmişte yapılan eylemlerden birinde polis, katılımcıların bindiği tren hatlarından birini durdurmuş ve pantolonsuz yolcuları gözaltına almıştı.
Ancak açılan davada yargıç, pantolonsuz dolaşmanın yasalara aykırı olmadığına hükmederek eylemcileri serbest bırakmıştı.
İşte objektiflere yansıyan bazı pantolonsuz yolcular...
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Anahtar Kelimeler:
pantolon metro

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