Mevlüt Erdinç'ten öğrencilere gol sözü

Antalyasporlu Mevlüt ve Ferhat öğrencilerle buluştu. Okulun konferans salonunda yoğun bir katılımın gerçekleştiği söyleşide futbolcular önce kariyerlerini anlattı, ardından hedeflerini paylaştı. Ferhat ve Mevlüt, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
MEVLÜT'TEN GOL SÖZÜ
Futbolculardan Mevlüt Erdinç, öğrencilerin yoğun isteği üzerine Akhisarspor maçında gol atacağının sözünü verdi. Ferhat Kaplan ise 2 yıl önce Adana deplasmanı dönüşü meydana gelen kazada bir taraftarın kolunun koptuğunu ve o gün Antalyaspor’a ve taraftarın takımına olan sevdasına hayran olduğunu belirterek, "Antalyasporluluğa o gün aşık oldum" dedi.
Öğrencilerle masa tenisi oynayıp birlikte tezahürat da yapan iki futbolcu, imza ve hatıra fotoğrafı taleplerini de geri çevirmedi
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