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MEVLÜT ÖZKAYA kimdir kaç yaşında, nereli? MasterChef konuğu Şef Mevlüt Özkaya nerede çalışıyor? İlk genç şef ödülü sahibi!

28.12.2023 20:21 | Son Güncelleme:
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Şef Mevlüt Özkaya ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Mevlüt Özkaya nereli ve kimdir gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. MasterChef All Star'da yavaş yavaş sona yaklaşılırken bir yandan da ünlü şefler konuk ediliyor. Programın bu akşamki konuğu ilk genç şef ödülü sahibi Mevlit Özkaya oldu. Peki, MEVLÜT ÖZKAYA kimdir kaç yaşında, nereli? MasterChef konuğu Şef Mevlüt Özkaya nerede çalışıyor? Ayrıntılar haberimizde...

Mevlüt Özkaya'nın hayatı araştırılıyor. İlk genç şef ödülü sonrasında da yükselen şef ödülünün sahibi olan Mevlüt Özkaya, MasterChef All Star'a konuk oldu. Tahsin, Barbaros ve Esra'nın ardından bu akşam dördüncü ceketin sahibi belli olacak. İşte Şef Mevlüt Özkaya ile ilgili merak edilenler...

ŞEF MEVLÜT ÖZKAYA KİMDİR?

Özkaya, Antalya'da büyüdü. 1988 yılında dünyaya geldi. Mevlüt Özkaya, profesyonel mutfak eğitimine de Antalya Turizm Otelcilik Lisesi mutfak bölümüyle başladı. 2010 yılında Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Ön Lisans Aşçılık Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılından itibaren farklı restoranlarda deneyimler kazandı. 2017’de restoranın kurucu şefleriyle beraber Mürver Restaurant’ın açılış şefliğini yaptı. Başarılı genç şef Mevlüt Özkaya, 2023 yılında “MICHELIN Genç Şef'' ödülünü kazanmıştır.

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MASTERCHEF KONUĞU ŞEF MEVLÜT ÖZKAYA NEREDE ÇALIŞIYOR?

2021 yılından bu yana Mürver Restaurant’ta “Chef de Cuisine” görevini sürdüren Özkaya, mesleğe olan ilgisinin babaannesinden kaynaklandığını ifade ediyor. Genç isim, MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki ilk yılında “MICHELIN Genç Şef” ödülüne layık görülmüştür.


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