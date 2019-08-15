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Mevsimi geldi: İncirin başrolde olduğu 6 leziz tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 15.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

İçi ballı, yemesi pek keyifli olan incir, yavaş yavaş tezgahlarda yerini almaya başladı. Kurusu ayrı tazesi ayrı güzel olan incirle birbirinden enfes tatlar yapmaya ne dersiniz? O halde başlayalım.

Mevsimi geldi: İncirin başrolde olduğu 6 leziz tarif

Yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden biri şüphesiz incir. Tam da zamanı olduğu şu günlerde sizler için keyifle yiyebileceğiniz tarifler hazırladık, şimdiden afiyetler!

KAVUNLU İNCİRLİ YAZ SALATASI
SALATA
Yaz sıcaklarını lezzetli bir şekilde bastırmanın yolu bu tariften geçiyor. Yedikçe ferahlatan bu enfes salatayı mutlaka deneyin! Tarifin detayları için tıklayın.

KAHVE VE İNCİR KOMPOSTOLU YOĞURT TATLISI
TATKI
Kahve ve incirin uyumu bizi kendisine hayran bıraktı. Son derece hafif olan bu tatlıyla hem kilonuzu koruyabilir hem de her bir kaşıkta lezzet patlaması yaşayabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

SÜTLÜ İNCİR DOLMASI
incir dolma
Onun için tatlının en hafif hali diyebiliriz. Oldukça pratik olan bu tatlıyla yaz akşamında misafirlerinize harika bir sunum yapabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

İNCİRLİ ERİKLİ MİLFÖY GALETTE

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Galette'e farklı bir bakış getirdik. Görünümü galette olup, yapması çok daha pratik olan mis kokulu bir lezzet yaptık. Yemeden önce göze hitap eden tarifimizin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

İNCİR UYUTMASI
uyutma
Yöresel tatlılarımızın belki de en pratiği olan incir uyutması hem ekonomik hem de son derece lezzetli bir tatlı. Detayları için tıklayın.

İNCİRLİ BADEMLİ SALATA
incir
Diyet yapanlar için harika bir seçenek. Yaz mevsiminin en güzel meyvelerini bir tabakta buluşturan incirli baden salatasının detayları için tıklayın.

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