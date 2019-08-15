Mevsimi geldi: İncirin başrolde olduğu 6 leziz tarif

Yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden biri şüphesiz incir. Tam da zamanı olduğu şu günlerde sizler için keyifle yiyebileceğiniz tarifler hazırladık, şimdiden afiyetler!

KAVUNLU İNCİRLİ YAZ SALATASI



Yaz sıcaklarını lezzetli bir şekilde bastırmanın yolu bu tariften geçiyor. Yedikçe ferahlatan bu enfes salatayı mutlaka deneyin! Tarifin detayları için tıklayın.

KAHVE VE İNCİR KOMPOSTOLU YOĞURT TATLISI



Kahve ve incirin uyumu bizi kendisine hayran bıraktı. Son derece hafif olan bu tatlıyla hem kilonuzu koruyabilir hem de her bir kaşıkta lezzet patlaması yaşayabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

SÜTLÜ İNCİR DOLMASI



Onun için tatlının en hafif hali diyebiliriz. Oldukça pratik olan bu tatlıyla yaz akşamında misafirlerinize harika bir sunum yapabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

İNCİRLİ ERİKLİ MİLFÖY GALETTE



Galette'e farklı bir bakış getirdik. Görünümü galette olup, yapması çok daha pratik olan mis kokulu bir lezzet yaptık. Yemeden önce göze hitap eden tarifimizin detaylarını öğrenmek için tıklayın.