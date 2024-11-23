Meyan kökü çayı tarifi: Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Birçok derde deva olduğu bilinen meyan kökü çayı son derece kolay hazırlanan bir çaydır. Aşağıdaki tarifi uygulayarak 1 bardak meyan kökü çayı hazırlayabilirsiniz. İsterseniz miktarları artırarak daha fazla da yapabilirsiniz.
Özellikle soğuk kış günlerinde soğuk algınlığı gibi hastalıklara engel olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen meyan kökü çayı çok sık tercih edilir. Yapımı da sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu çayın tarifi ise şöyledir:
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