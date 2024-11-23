Meyan kökü çayı tarifi: Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Özellikle soğuk kış günlerinde soğuk algınlığı gibi hastalıklara engel olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen meyan kökü çayı çok sık tercih edilir. Yapımı da sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu çayın tarifi ise şöyledir:

MALZEMELER 1 kaşık meyan kökü

1 bardak kaynar su