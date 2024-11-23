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Meyan kökü çayı tarifi: Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 19:32
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Birçok derde deva olduğu bilinen meyan kökü çayı son derece kolay hazırlanan bir çaydır. Aşağıdaki tarifi uygulayarak 1 bardak meyan kökü çayı hazırlayabilirsiniz. İsterseniz miktarları artırarak daha fazla da yapabilirsiniz.

Meyan kökü çayı tarifi: Meyan kökü çayı nasıl yapılır?
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Kaç bardak 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Porsiyon 90kal

Özellikle soğuk kış günlerinde soğuk algınlığı gibi hastalıklara engel olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen meyan kökü çayı çok sık tercih edilir. Yapımı da sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu çayın tarifi ise şöyledir:

MALZEMELER

  • 1 kaşık meyan kökü
  • 1 bardak kaynar su

TARİF

  • Meyan kökünü kaynar suya atın.
  • Birkaç dakika demlenmesi için bekleyin.
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Anahtar Kelimeler:
meyan kökü tarif
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