Meyan kökü sindirim sistemine faydalı

Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel, daha rahat oruç tutabilmek için gastrit, reflü, şişkinlik, hazımsızlık, gaz gibi sindirim şikayetleri olanların bu süreçte beslenmeye çok dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Uzun süren açlık süresi ve sonrasında geç saatte yapılan iftar, gece sahur yapıp üzerine uyumak sindirim problemlerini arttırabilir. Bu şikayetleri olan kişiler için oruç tutmak maalesef daha zorlayıcı olabiliyor.” diye konuştu.

Beslenmeye dikkat etmenin yanı sıra, kullanabileceğimiz bitkisel desteklerin sindirimle ilgili sorunları çözmede yardımcı olacağını belirten Güzel, “Meyan kökü tam da Ramazan ayında kullanabileceğimiz birçok faydası olan bitkilerden biridir. Meyan kökünün kullanımı tarihte çok eski zamanlara kadar gitmektedir. Mezopotamya kayıtlarında meyan kökü bulunmakta olup İran, Çin ve Hint tıbbında da yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Meyan kökünün bugün bilimsel çalışmalarla da özellikleri artık kesinleşmiştir. İçerdiği saponinler antiviral etkiye sahiptir ve üst solunum yollarında göğsü yumuşatıcı etki gösterir. Eski Roma tarihinde astım ve kuru öksürüğe iyi geldiği hatta meyan balının boğaz yaraları için kullanıldığı bilinmektedir. Ülkemizde de çağlar boyu kullanılmıştır ve İbn-i Sina başta olmak üzere İslam düşünürleri meyan kökünden kitaplarında bahsetmişler ve meyan kökü içeren çeşitli formüller hazırlamışlardır. Mide, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarında kullanıldığı, iltihap giderici olduğu, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geldiği belirtilmiştir” dedi.