Meyce sanıp ceset yemeyin! Yaz aylarının en sevilen meyvesi bir mezar

Lezzetiyle sofraların baş tacı olan incir, teknik olarak bildiğimiz anlamda bir meyve değil. Uzmanlara göre incir, dışarıdan meyve gibi görünse de aslında ters dönmüş bir çiçek yapısına sahip.

İncirin içinde bulunan ve yerken ağızda çıtırdayan küçük tanecikler, sanıldığı gibi çekirdek değil, incirin çiçekleri olarak kabul ediliyor.

"İNCİRİN ÇİÇEĞİ YOK" BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL

Yıllardır "İncirin çiçeğini gören cennete gider" sözüyle bilinen incirin çiçek açmadığı düşünülüyor. Ancak gerçek çok farklı.

İncirin çiçekleri dışarıda değil, meyvenin içinde gelişiyor. Bu nedenle diğer meyve ağaçlarında olduğu gibi gözle görülür çiçekler açmıyor.

İNCİR ARISI OLMADAN İNCİR DE OLMUYOR

İncirin oluşumunda doğanın en ilginç ortaklıklarından biri devreye giriyor. "İncir arısı" olarak bilinen küçük canlılar, incirin çoğalmasında kritik rol oynuyor.

Dişi incir arısı, taşıdığı polenlerle başka bir incirin içine girerek döllenme sürecini başlatıyor. Böylece incirin gelişmesi mümkün hale geliyor.

DUYANLARI ŞAŞIRTAN DETAY

Bilim insanlarına göre dişi incir arısı, incirin içine girdiği sırada kanatlarını kaybediyor ve çoğu zaman dışarı çıkamıyor. Yaşam döngüsünü incirin içerisinde tamamlayan arı, burada ölüyor.

Bu nedenle bazı incir türlerinde arının kalıntılarının meyvenin içinde parçalanarak doğal süreçle yok olduğu belirtiliyor.

VEGANLAR ARASINDA TARTIŞMA KONUSU

İncirin oluşum sürecinde arıların rol alması, özellikle vegan beslenen kişiler arasında zaman zaman tartışmalara neden oluyor.

Ancak uzmanlar, ticari olarak yetiştirilen birçok incir çeşidinin günümüzde farklı yöntemlerle üretildiğini ve her incirin içinde canlı arı bulunduğu anlamına gelmediğini vurguluyor.

DOĞANIN EN İLGİNÇ İŞ BİRLİKLERİNDEN BİRİ

İncir ve incir arısı arasındaki ilişki, doğadaki en dikkat çekici ortak yaşam örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Milyonlarca yıldır devam eden bu döngü sayesinde hem incir ağacı hem de incir arıları yaşamlarını sürdürüyor.