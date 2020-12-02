Meyhane pilavı nasıl yapılır? Meyhane pilavı tarifi nedir? İşte MasterChef meyhane pilavı tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık son bölümünde yarışmacılar, Edirne ciğerin yanına meyhane pilavı yaparak ödül oyununu kazanmaya çalıştı. Bulgur pilavının en lezzetli çeşitlerinden biri olan meyhane pilavını ana yemeğinizin yanına yapabilirsiniz. Daha çok bulgur kullanılarak yapılan meyhane pilavı, salçalı ya da domatesli bulgur pilavı olarak da anılır. İhtiva ettiği pek çok sebze çeşidiyle tek başına bir öğününün kurtarıcısı olabilir. Peki meyhane pilavı nasıl yapılır? İşte meyhane pilavı tarifi.
Tercihinize göre etle ya da etsiz bir biçimde yapabilmeniz mümkündür. Oldukça pratik meyhane pilavı tarifimizi kullanarak bu lezzetli yemeği sofralarınıza ekleyebilir, kısa sürede hazırlayarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Meyhane pilavını daha farklı denemek isterseniz fırında meyhane pilavı tarifini de deneyebilirsiniz.
İki kaşık tereyağı,
Bir kaşık biber salçası,
Üç adet domates
Üç adet yeşil biber
İki adet soğan
İki diş sarımsak
Bir bardak iri bulgur
250 gram kuşbaşı et
Karabiber
Pul biber
Kamyon
Tuz
2'şer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun.
Renk alan soğanların üzerine doğradığınız 3 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin.
Ardından 1,5 su bardağı bulguru tencereye aktarın ve 3-4 dakika kadar kavurun.
2 adet ince dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.
Ortadan ikiye böldüğünüz 10 adet kiraz domatesi ekleyin.
3 su bardağı sıcak suyu da katıp, ilk 3-4 dakika yüksek ateşte, sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
Pilavınız güzelce pişip suyunu çekinceye kadar kapağını kapalı tutun ve ardından demlenmeye bırakın.
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