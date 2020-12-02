Meyhane pilavı nasıl yapılır? Meyhane pilavı tarifi nedir? İşte MasterChef meyhane pilavı tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık son bölümünde yarışmacılar, Edirne ciğerin yanına meyhane pilavı yaparak ödül oyununu kazanmaya çalıştı. Bulgur pilavının en lezzetli çeşitlerinden biri olan meyhane pilavını ana yemeğinizin yanına yapabilirsiniz. Daha çok bulgur kullanılarak yapılan meyhane pilavı, salçalı ya da domatesli bulgur pilavı olarak da anılır. İhtiva ettiği pek çok sebze çeşidiyle tek başına bir öğününün kurtarıcısı olabilir. Peki meyhane pilavı nasıl yapılır? İşte meyhane pilavı tarifi.

Tercihinize göre etle ya da etsiz bir biçimde yapabilmeniz mümkündür. Oldukça pratik meyhane pilavı tarifimizi kullanarak bu lezzetli yemeği sofralarınıza ekleyebilir, kısa sürede hazırlayarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Meyhane pilavını daha farklı denemek isterseniz fırında meyhane pilavı tarifini de deneyebilirsiniz.

MEYHANE PİLAVI TARİFİ

İki kaşık tereyağı,

Bir kaşık biber salçası,

Üç adet domates

Üç adet yeşil biber

İki adet soğan

İki diş sarımsak

Bir bardak iri bulgur

250 gram kuşbaşı et

Karabiber

Pul biber

Kamyon

Tuz