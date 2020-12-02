Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Yumuşak Arnavut ciğeri tarifi nedir? İşte MasterChef Arnavut ciğeri tarifi, malzemeleri ve püf noktası

MasterChef Türkiye’nin 1 Aralık Salı ekrana gelen son bölümündeki ödül oyununda ciğer şöleni yaşandı. Üç farklı ciğer yemeklerinden biri de Arnavut ciğeri idi. Arnavut ciğeri, ciğerin küçük parçalar halinde kesilip una bulandıktan sonra kızartılmasıyla yapılır. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır? İşte Arnavut ciğeri tarifi ve gerekli malzemeler…

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

700 gr kuzu ciğeri (zarı temizlenmiş, iri küp doğranmış)

1 çay bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz veya pul biber

Kızartma için;

2 çorba kaşığı un(ikinci kez kızartma için)

1,5 su bardağı sıvı yağ (1 su bardağı ayçiçeği,1/2 (yarım) Su bardağı zeytinyağı)

Servis için;

Kuru Soğan (Halka doğranmış piyazlık, sumaklı)

Kimyon

Maydanoz (Arzuya göre)

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgecinize alın, kanlanmış ise süzün.

Kızartma yağınızı, derin çelik tencereniz alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızıbiberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın.

Kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk kızartın.