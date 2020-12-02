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Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Yumuşak Arnavut ciğeri tarifi nedir? İşte MasterChef Arnavut ciğeri tarifi, malzemeleri ve püf noktası

Metin Yamaner Metin Yamaner 02.12.2020 02:39 | Son Güncelleme:
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Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Yumuşak Arnavut ciğeri tarifi nedir? İşte MasterChef Arnavut ciğeri tarifi, malzemeleri ve püf noktası

Arnavut ciğeri MasterChef son bölümdeki menüde yer alan ciğer yemeklerinden biri oldu. Ödül oyununda yarışmacılar en lezzetli Arnavut ciğerini yapmak için mücadele etti. Ciğer yemekleri arasında en sevilen lezzetlerden biri olan Arnavut ciğerinin tarifi de MasterChef izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Arnavut ciğeri nasıl yapılır? İşte MasterChef Arnavut ciğeri tarifi ve malzemeleri.

MasterChef Türkiye’nin 1 Aralık Salı ekrana gelen son bölümündeki ödül oyununda ciğer şöleni yaşandı. Üç farklı ciğer yemeklerinden biri de Arnavut ciğeri idi. Arnavut ciğeri, ciğerin küçük parçalar halinde kesilip una bulandıktan sonra kızartılmasıyla yapılır. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır? İşte Arnavut ciğeri tarifi ve gerekli malzemeler…

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

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700 gr kuzu ciğeri (zarı temizlenmiş, iri küp doğranmış)

1 çay bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz veya pul biber

Kızartma için;

2 çorba kaşığı un(ikinci kez kızartma için)

1,5 su bardağı sıvı yağ (1 su bardağı ayçiçeği,1/2 (yarım) Su bardağı zeytinyağı)

Servis için;

Kuru Soğan (Halka doğranmış piyazlık, sumaklı)

Kimyon

Maydanoz (Arzuya göre)

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

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Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgecinize alın, kanlanmış ise süzün.

Kızartma yağınızı, derin çelik tencereniz alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızıbiberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın.

Kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk kızartın.

Yağdan ciğerlerinizi süzerek alın.

İkinci kızartma için yağın kızmasını beklerken derin kabınızda azar azar 2 kaşık ununuzu ciğerlerin üzerine serpiştirin…

Ciğerlerinizi tekrar yağa atarak karıştırarak kızartın (1 dk kadar).

Yağdan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın, kızarttığınız yağdan 5-6 çorba kaşığı gezdirin. Beze sararak dinlendirin ( 15 dk kadar).

Sumaklı soğan piyazı eşliğinde, üzerine kimyon, arzuya göre maydanoz ekleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Ciğerinizi asla yıkamayın, zira sertleşir. Küçük doğranması, kızartma esnasında sertleşmesine başka bir etken.
2 kez kısa süreli kızartma yöntemi kurumasını önler, ancak yağın ısısını da yakmadan doğru ayarlamak önemli…
Üzerini kapatarak, dinlendirdiğiniz Arnavut ciğeriniz yumuşacık olacaktır.

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