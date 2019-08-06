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Meyve suyu hakkında bunları biliyor musunuz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

Hastalıklardan korunma ve sağlıklı bir yaşam için güçlü bir bağışıklık sistemi gerektiğini belirten uzmanlar, bunun için vitamin içeren, antioksidan ve mineral açısından güçlü meyve sularının tüketilmesini öneriyor.

Meyve suyu hakkında bunları biliyor musunuz?

Meyve sularının sağlıklı bir diyette özel bir yeri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Neriman İnanç, meyve sularının özelliklerini ve sağlığa yararlarını anlattı ve “Sofranızdan meyve suyunu eksik etmeyin” dedi.

PORTAKAL SUYU
portakal suyu
Bir bardak portakal suyu günlük C vitamini ihtiyacını karşılıyor. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun, kanser hücrelerinin gelişimini önlediği ve kılcal damarları güçlendirdiği biliniyor.

**KAYISI SUYU
kayısı suyu

Bir bardak kayısı suyu günlük A vitamini gereksiniminin 1/3’ünü karşılayacak değere sahip. Kayısıda bulunan diyet posası sadece kabızlık değil, hassas bağırsak hastalığı, apandisit, hemoroid, diş hastalıkları, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve kolon kanseri gibi hastalıkların oluşum riskini azaltıyor, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

ÜZÜM SUYU:

üüzm suyu

Üzüm suyu A, B ve C vitaminlerinden zengin olmasının yanı sıra bol miktarda potasyum ve demir içeriyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak, hücrelerdeki yıpranmışlığı azaltıyor ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

ŞEFTALİ SUYU:

şeftali

Şeftali suyu A ve C vitaminin yanında güçlü bir antioksidan ve A vitamini aktivitesi gösteren beta karoten bakımından zengin bir içecektir. İçerdiği diyet lifleri ve antioksidan maddeler, kalp damar sağlığının korunmasında ve kanserden korunmada etkili.

NAR SUYU:

nar

Kolesterol ve şekeri dengeleyerek kalp sağlığını koruyan nar suyu kanser hücrelerinin gelişmesini de engelliyor. Ayrıca bağırsak parazitlerini de düşürmede etkilidir.

VİŞNE SUYU:

vişne

Ateşli hastalıklara karşı güçlü bir silah olan vişnede A vitamini ve potasyum bulunur. Kandaki asitleşmeyi de temizleyen vişne suyu mide ve karaciğerin düzenli olarak çalışmasını da sağlarıyor.

ELMA SUYU:

elma suyu

Elma bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan B3, E vitamini ve potasyum içeriyor. Kan şekerini kontrol altında tutan elma suyu baş ağrısına da iyi geliyor.

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