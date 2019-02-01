Etiketleri değiştirip 9 Euro'ya PlayStation 4 alan adama hapis

BBC BBC
01.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Fransa'nın Nice kentinde bir kişi, PlayStation 4'e meyve tartısı etiketi yapıştırıp 9 euro'ya satın aldıktan sonra 100 euro'ya sattı. Aynı şeyi tekrar yapmaya kalkışınca da yakalandı.

Etiketleri değiştirip 9 Euro'ya PlayStation 4 alan adama hapis

Fransa'nın L'Est Republicain haber sitesinde yer alan haberde sadece Adel ismiyle anılan 19 yaşındaki genç, 340 euro değerindeki PlayStation 4'e meyve tartısı etiketi yapıştırarak self servis kasasında sadece 9 euro ödedi.

Ardından, kendisine tren bileti satın alabilmek için cihazı 100 euro'ya bir başkasına sattı.

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Aynı şeyi ikinci kez yapmaya çalışan Adel suçüstü yakalandı. Hakkında dava açılıp mahkemeye gitmeyince gıyabında dört aylık ertelemeli hapis cezası verildi.

Cihazın self servis kasasından sorunsuz geçmesi için doğru ağırlığa denk düşen bir etiket yapıştırmak gerekiyordu. Aksi halde otomat terazisi ile eşyanın barkodu uyuşmadığında ödeme aşamasına geçilemezdi.

Adel'in bu sorunu, PlayStation 4'ü meyve terazisinde tartıp fiyat etiketini paketin üstüne yapıştırarak çözdüğü sanılıyor.


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PlayStation 4 9 euro Fransız hapis

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