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  4. Meyvesinden sonra çiçeği de şifalı çıktı! Nar çiçeği çayı faydaları nelerdir?

Meyvesinden sonra çiçeği de şifalı çıktı! Nar çiçeği çayı faydaları nelerdir?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 20.11.2020 08:11 | Son Güncelleme:
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Meyvesinden sonra çiçeği de şifalı çıktı! Nar çiçeği çayı faydaları nelerdir?

Kış aylarının gözde meyvesi narın faydaları saymakla bitmiyor. Üstelik bu meyvenin sadece kendisi değil, çiçeği de şifalı çıktı. Demlenerek tüketilen nar çiçeği sayesinde sindirim sisteminizi düzene sokarak dilediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz!

Kış çayı listenize bir yenisini daha eklemeye ne dersiniz? Nar çiçeğini demleyerek bu kışı hastalıklardan uzak bir şekilde geçirebilir ve kilo almadan yaz mevsimine merhaba diyebilirsiniz. Bakalım nar çiçeği çayı faydaları nelermiş...

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Sindirim sistemini güçlendirerek hazımsızlık problemini ortadan kaldırır. İshale karşı son derece etkilidir. Bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına destek olur. Kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olan nar çiçeği çayını kış boyunca tüketerek ve hamur işi tariflerinden uzak durarak, kış aylarını kilo almadan geride bırakabilirsiniz.

GRİBE KARŞI SAVAŞIR

Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklarda C vitamini takviyesi çok önemlidir. Nar çiçeği çayı ise iyi bir C vitamini kaynağıdır. Her gün sabah ve akşam bir fincan nar çiçeği çayını içmeyi ihmal etmeyin...

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Kan şekerini düzene sokma özelliğine sahiptir. Eğer sık sık acıkıyorsanız, gün içinde nar çiçeği çayı içerek bu durumu dengeleyebilirsiniz. Sabah ve akşam bir fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz. Kaynamış suyun içine nar çiçeğini atıp 5 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

NOT: Nar çayını tüketmeden önce mutlaka doktorunuzdan onay almalısınız. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar ve hamileler bu detayı atlamadan çay tüketimine başlamamalıdır.


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