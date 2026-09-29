Mezarı açınca 1700 yıllık not ürpertti: "Dinle baba!"

Mısır'da arkeologların yaptığı kazılarda yaklaşık 1700 yıllık kireçtaşı bir mezar ortaya çıkarıldı. Mısır'ın Roma İmparatorluğu'nun kontrolünde bulunduğu döneme tarihlenen mezar, Dakhla Vahası'nda antik Mothis kenti yakınlarında bulundu. Bölge günümüzde Mut ismiyle tanınıyor.

Arkeologlar mezarın bir karı-koca için inşa edildiğini belirtti. Mezar ise piramit biçimli bir çatıya sahip. Mezarı asıl dikkat çekici hale getiren buluntulardan biri ise üzerinde Antik Yunanca 19 satırlık bir şiirin yer aldığı taş levha oldu.

OĞLUNDAN BABASINA 1700 YILLIK SESLENİŞ

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre mezardaki erkeğin adı Pisechtes. Pisechtes'in yaşamı sırasında yargıçlık yapmış olabileceği değerlendiriliyor. Taş levhadaki şiirin ise Pisechtes'in ölümünün ardından duyulan üzüntüyü anlatan bir ağıt olduğu düşünülüyor.

Institute for Advanced Study'de görev yapan araştırmacı ise Angelos Chaniotis, yazıtı oldukça edebi ve özgün bir epigram olarak nitelendirdi. Chaniotis'e göre metnin dil bilgisi yapısı, Homeros'un ünlü destanlarında görülen kullanımlarla benzerlikler taşıyor.

Metnin son satırları ise yaklaşık 1700 yıl öncesinden gelen oldukça kişisel bir ifadeyi barındırıyor.

Pisechtes'in oğlu Sarapion, babasına:

"Dinle baba!"

diye sesleniyor ve ondan yas tutan çocuklarının sunduğu cenaze adaklarını ve sunularını kabul etmesini istiyor.

MEZARDA ÖLÜLERİ KORUMAK İÇİN BÜYÜ METİNLERİ DE BULUNDU

Mezarda şiirin yanı sıra ölüleri korumak için yazılmış büyüler de bulunuyor. Yazıtlardan bazılarında, Güneş Tanrısı'nın yeraltı dünyasındaki yolculuğunu anlatan eski Mısır metni “Amduat”tan bölümlere yer verildiği belirtildi. Mezara ulaşmak için 14 basamaklı bir merdivenden aşağı iniliyor. Giriş bölümünde ise çeşitli dini semboller bulunuyor. Bunlar arasında kanatlı güneş diski, Antik Mısır'ın ölüm ve öteki dünyayla ilişkilendirilen tanrılarından Osiris'in tasviri ve iki kobra yer alıyor.

Kazılarda ayrıca bir sunu masası, arınma havuzu, çeşitli çanak çömlekler ve en az bir madeni para bulundu.

Görsel kaynak: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities