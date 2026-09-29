Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Mezarı açınca 1700 yıllık not ürpertti: "Dinle baba!"

Mısır'da 1700 yıl öncesine ait bir mezar bulundu. roma İmparatorluğundan kalan mezarda Antil Yunanca yazılmış bir ağıt ve ölüleri korumak amacıyla yazıldığı belirtilen hiyeroglif büyü metinleri keşfedildi. Şiirin son bölümünde bir oğlun hayatını kaybeden babasına “Dinle baba!” diye seslenmesi dikkat çekti.

Mezarı açınca 1700 yıllık not ürpertti: "Dinle baba!"
Gökçen Kökden

Mısır'da arkeologların yaptığı kazılarda yaklaşık 1700 yıllık kireçtaşı bir mezar ortaya çıkarıldı. Mısır'ın Roma İmparatorluğu'nun kontrolünde bulunduğu döneme tarihlenen mezar, Dakhla Vahası'nda antik Mothis kenti yakınlarında bulundu. Bölge günümüzde Mut ismiyle tanınıyor.

Mezarı açınca 1700 yıllık not ürpertti: "Dinle baba!" 1

Arkeologlar mezarın bir karı-koca için inşa edildiğini belirtti. Mezar ise piramit biçimli bir çatıya sahip. Mezarı asıl dikkat çekici hale getiren buluntulardan biri ise üzerinde Antik Yunanca 19 satırlık bir şiirin yer aldığı taş levha oldu.

OĞLUNDAN BABASINA 1700 YILLIK SESLENİŞ

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre mezardaki erkeğin adı Pisechtes. Pisechtes'in yaşamı sırasında yargıçlık yapmış olabileceği değerlendiriliyor. Taş levhadaki şiirin ise Pisechtes'in ölümünün ardından duyulan üzüntüyü anlatan bir ağıt olduğu düşünülüyor.

Mezarı açınca 1700 yıllık not ürpertti: "Dinle baba!" 2

Institute for Advanced Study'de görev yapan araştırmacı ise Angelos Chaniotis, yazıtı oldukça edebi ve özgün bir epigram olarak nitelendirdi. Chaniotis'e göre metnin dil bilgisi yapısı, Homeros'un ünlü destanlarında görülen kullanımlarla benzerlikler taşıyor.

Metnin son satırları ise yaklaşık 1700 yıl öncesinden gelen oldukça kişisel bir ifadeyi barındırıyor.

Pisechtes'in oğlu Sarapion, babasına:

"Dinle baba!"

diye sesleniyor ve ondan yas tutan çocuklarının sunduğu cenaze adaklarını ve sunularını kabul etmesini istiyor.

MEZARDA ÖLÜLERİ KORUMAK İÇİN BÜYÜ METİNLERİ DE BULUNDU

Mezarı açınca 1700 yıllık not ürpertti: "Dinle baba!" 3

Mezarda şiirin yanı sıra ölüleri korumak için yazılmış büyüler de bulunuyor. Yazıtlardan bazılarında, Güneş Tanrısı'nın yeraltı dünyasındaki yolculuğunu anlatan eski Mısır metni “Amduat”tan bölümlere yer verildiği belirtildi. Mezara ulaşmak için 14 basamaklı bir merdivenden aşağı iniliyor. Giriş bölümünde ise çeşitli dini semboller bulunuyor. Bunlar arasında kanatlı güneş diski, Antik Mısır'ın ölüm ve öteki dünyayla ilişkilendirilen tanrılarından Osiris'in tasviri ve iki kobra yer alıyor.
Kazılarda ayrıca bir sunu masası, arınma havuzu, çeşitli çanak çömlekler ve en az bir madeni para bulundu.

Görsel kaynak: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz Saray’daki Oval Ofis görüntülendiBeyaz Saray’daki Oval Ofis görüntülendi
Borsada kaybetti, kripto düştü! Yeni yatırımını mezar yerine yaptıBorsada kaybetti, kripto düştü! Yeni yatırımını mezar yerine yaptı

Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Mısır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

Ev alıp satacaklar dikkat! Tamamen zorunlu oluyor

Ev alıp satacaklar dikkat! Tamamen zorunlu oluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.