Mezarı olmadan unutulup gidecekti

Şimdi bir Google çalışanı, kullanıcılardan gelen uyarıyı ciddiye aldı ve 6 sene önce sonlandırılan Reader uygulaması için mezar taşı hazırladı.

Google’ın Seattle’daki kampüsünün girişinde yer alan sembolik “mezarlıkta” yer alan diğer mezar taşları, şirketin sonlandırdığı hizmetlerinin anısını temsil ediyor.

Şimdi o mezarlıkta Reader servisinin de mezar taşı yer alıyor. Mezarlıkta ayrıca, Orkut, Google Plus, Wave, Buzz, Picasa gibi bir dönemlerin çok popüler ve üzerine ağır yatırım yapılan servisleri de görülebiliyor. O heybetli uygulamaların hepsi şimdi tatlı birer anı oldular şu hazin mazide.

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