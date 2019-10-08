Mezarı olmadan unutulup gidecekti

Şimdi bir Google çalışanı, kullanıcılardan gelen uyarıyı ciddiye aldı ve 6 sene önce sonlandırılan Reader uygulaması için mezar taşı hazırladı.
Google’ın Seattle’daki kampüsünün girişinde yer alan sembolik “mezarlıkta” yer alan diğer mezar taşları, şirketin sonlandırdığı hizmetlerinin anısını temsil ediyor.
Şimdi o mezarlıkta Reader servisinin de mezar taşı yer alıyor. Mezarlıkta ayrıca, Orkut, Google Plus, Wave, Buzz, Picasa gibi bir dönemlerin çok popüler ve üzerine ağır yatırım yapılan servisleri de görülebiliyor. O heybetli uygulamaların hepsi şimdi tatlı birer anı oldular şu hazin mazide.
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