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Mezarı olmadan unutulup gidecekti

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TEKNOLOJİ  | 08.10.2019 09:43 | Son Güncelleme

Google Reader servisi yaklaşık 6 yıldır sonlandırılmış ve kullanılmıyordu. Ancak şirket bir zamanların popüler RSS feeder hizmetini sonlandırdığını yetirince duyurmadı ve ardından da bu mesele unutulup gitti.

Mezarı olmadan unutulup gidecekti

Şimdi bir Google çalışanı, kullanıcılardan gelen uyarıyı ciddiye aldı ve 6 sene önce sonlandırılan Reader uygulaması için mezar taşı hazırladı.

Google’ın Seattle’daki kampüsünün girişinde yer alan sembolik “mezarlıkta” yer alan diğer mezar taşları, şirketin sonlandırdığı hizmetlerinin anısını temsil ediyor.

Şimdi o mezarlıkta Reader servisinin de mezar taşı yer alıyor. Mezarlıkta ayrıca, Orkut, Google Plus, Wave, Buzz, Picasa gibi bir dönemlerin çok popüler ve üzerine ağır yatırım yapılan servisleri de görülebiliyor. O heybetli uygulamaların hepsi şimdi tatlı birer anı oldular şu hazin mazide.

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Anahtar Kelimeler:
google reader rss feeder

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