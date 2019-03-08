Mezarının Ayaklar Altında Olmasını Vasiyet Eden Mor Gabriel’den Adını Alan Mardin’deki Kadim Manastır

Kubbeleri, mozaikleri ve kapıları Midyat’ın kesme taşından yapılmış olan manastır birkaç kısımdan oluşmaktadır. Manastırın ana kilisesi Büyük Kilise ve dini ritüellerin yapıldığı Meryemana Kilisesi ilgiyle ziyaret edilen yerler arasındadır. Theodora Kubbesi ise görülmeye değer bir başka yerdir.

1600 yıllık geçmişiyle Deyrulzafaran’dan bile eski olan Mor Gabriel (Aziz Gabriel) Manastırı’nın diğer adı Deyrulumur (Yaşam Manastırı)’ dur. Kiliseye ismini veren Mor Gabriel, azizlik mertebesine yükselmiş ve burayı yükselten kişi olarak 7. Yüzyılda yaşamış biridir. Kilise tarafından ikinci Kudüs anlamı taşıyan manastır Süryani Kadim cemaatinin tarihi boyunca ilim merkezi olmuş, en büyük ve en ünlü yapılarındandır.

Mardin’in Midyat ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Mor Gabriel Manastırı, Deyrulzafaran ile birlikte Mardin’de görülecek en güzel yerlerden birisi. Tarihi 397 yılına dayanan manastır tarihiyle en eski manastırlardan birisidir. Buraya ulaşmak içinyolcu360’ın Mardin araç kiralama fırsatlarına bakabilirsiniz.

Farklı zamanlarda ölen azizler için hazırlanmış nişlerin içerisindeki mezarların bulunduğu Azizler Evi manastırın en dikkat çeken yeri bana göre. Her bir nişte onlarca mezarın olduğu yerde en ilginci Mor Gabriel’in mezadır. Bunun sebebi kendisinin mezarının diğer mezarlara nazaran ayak altında olmasıdır. Rivayete göre ölmeden önce vasiyetinde “mezarının ziyaretçilerin ayaklar altında olmasını” istemiş.

Hristiyan dünyası için önemli bir yere sahip olan manastırda Hz. İsa’nın doğudan dirileceğine inanıldığından dolayı din adamları oturur pozisyonda ve yüzleri doğuya dönük olarak gömülürlermüş.

Bugün hala fiilen kilise olarak kullanılmakta olan Manastırda hafta da 3 gün Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere sadece burada yaşayan dini görevli ve öğrencilerin katıldığı ayinler yapılmaktadır. Süryaniler ise üçü kilisede dördüyse kişisel olan ibadetlerini günde 7 kez yapmaya devam etmektedir.

Midyat merkezine yaklaşık 20 dakika uzaklıkta olan Manastır’a aracınız ile rahatça ulaşım sağlayabilir ziyaretlerinizi sadece gruplar ve rehber eşliğinde Deyrulzafaran Manastırı’ndan farklı olarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bu zamana kadar gördüğüm en güzel tarihi yerlerin başında gelen Mezopotamya’nın kadim ibadethanelerinden olan Mor Gabriel Manastırı’nı görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.

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