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  4. Mezarlığa gitmediği konuşuluyordu.... Alişan'ın eşi Buse Varol'dan iddialara fotoğraflı yanıt

Mezarlığa gitmediği konuşuluyordu.... Alişan'ın eşi Buse Varol'dan iddialara fotoğraflı yanıt

23.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Tektaş için yapılan törene katılmadığı iddia edilen Alişan'ın eşi Buse Varol ailesiyle tatile çıktı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Buse Varol, Alişan ile arasında sorun olup olmadığına dair sorulara fotoğraflı yanıt verdi.

Mezarlığa gitmediği konuşuluyordu.... Alişan'ın eşi Buse Varol'dan iddialara fotoğraflı yanıt

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve hayatını kaybetmişti. Ölümünün birinci yıl dönümünde Tektaş için yapılan törende dua sonrası hayır lokması ve pilav dağıtıldı. Alişan'ın ailesiyle problemleri olduğu iddia edilen oyuncu Buse Varol'un, törene katılmadığı iddiaları vardı. Buse Varol hem bu iddialara hem de Alişan ile arasının bozuk olduğu iddialarına yanıt verdi.

Buse Varol Alişan ile ilgili sorulara fotoğraf ve kalp emojisiyle yanıt verdi.
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Kocasının yanı başında olduğunu söyleyen oyuncuya mezarlığa gidip gitmediği de soruldu.

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Buse Varol mezarlıktan bir karesini paylaşıp "Cevabım bu fotoğraf olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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