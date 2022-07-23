Mezarlığa gitmediği konuşuluyordu.... Alişan'ın eşi Buse Varol'dan iddialara fotoğraflı yanıt

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve hayatını kaybetmişti. Ölümünün birinci yıl dönümünde Tektaş için yapılan törende dua sonrası hayır lokması ve pilav dağıtıldı. Alişan'ın ailesiyle problemleri olduğu iddia edilen oyuncu Buse Varol'un, törene katılmadığı iddiaları vardı. Buse Varol hem bu iddialara hem de Alişan ile arasının bozuk olduğu iddialarına yanıt verdi.

Buse Varol Alişan ile ilgili sorulara fotoğraf ve kalp emojisiyle yanıt verdi.



Kocasının yanı başında olduğunu söyleyen oyuncuya mezarlığa gidip gitmediği de soruldu.

Buse Varol mezarlıktan bir karesini paylaşıp "Cevabım bu fotoğraf olsun" dedi.





