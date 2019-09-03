Mezarlıktan yükselen inleme sesleri Aydın'ı ayağa kaldırdı

Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken mezarlık içerisinde inceleme yapan jandrama ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit edince herkes derin bir nefes aldı. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan Ü.İ. isimli şahıs kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ü.İ. isimli şahıs bir grupla birlikte Kızılcaköy mezarlığı içerisinde bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda define olduğu yönünde ihbar aldı. Gece yarısı gizlice bölgeye gelen ekip mezarlık içerisinde yıllar önce açılmış dar bir kuyuda define olduğunu düşünerek çevresi demir korkuluklarla kapatılıp üzeri de örtülü olan kuyuyu açtılar. Oldukça derin olan kuyuya girip gizlice içeride saklı olduğunu düşündükleri defineyi çıkarmak isteyen gruptan Ü.İ. kuyuya inmek istediği sırada düştü. Bacağı, kolu ve kaburgaları kırılan Ü.İ. kendi çabaları ve yanındaki kişilerin çabaları ile kuyudan çıkarılamayınca arkadaşları şahsı bırakıp gitti.