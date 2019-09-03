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Mezarlıktan yükselen inleme sesleri Aydın'ı ayağa kaldırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

Efeler’de gece yarısı Kızılcaköy Mezarlığı’ndan yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı.

Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken mezarlık içerisinde inceleme yapan jandrama ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit edince herkes derin bir nefes aldı. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan Ü.İ. isimli şahıs kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ü.İ. isimli şahıs bir grupla birlikte Kızılcaköy mezarlığı içerisinde bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda define olduğu yönünde ihbar aldı. Gece yarısı gizlice bölgeye gelen ekip mezarlık içerisinde yıllar önce açılmış dar bir kuyuda define olduğunu düşünerek çevresi demir korkuluklarla kapatılıp üzeri de örtülü olan kuyuyu açtılar. Oldukça derin olan kuyuya girip gizlice içeride saklı olduğunu düşündükleri defineyi çıkarmak isteyen gruptan Ü.İ. kuyuya inmek istediği sırada düştü. Bacağı, kolu ve kaburgaları kırılan Ü.İ. kendi çabaları ve yanındaki kişilerin çabaları ile kuyudan çıkarılamayınca arkadaşları şahsı bırakıp gitti.

Bir süre sonra bölgeden geçen kişiler mezarlık içerisinden garip bir şekilde inilti sesi duyunca durumu jandarmaya ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri mezarların arasından yükselen inilti sesinin bir kuyu içerisinden yükseldiğini tespit etti.

Bunun üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye çağrılarak kurtarma çalışması başlatıldı. Kuyu üzerine düzenek kuran Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi oksijen tüpleri ile kuyuya inip yaklaşık 20 metre derinlikteki Ü.İ. isimli şahsı uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkardı.

Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda kırık olan yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri kuyunun çevresinde define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikatın ve Ü.İ. isimli şahsı kuyuda yaralı vaziyette bırakıp gittiği ileri sürülen diğer definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
efeler Aydın mezarlık

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