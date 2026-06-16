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Mezun olan öğrencileri için kurdele kesip hüngür hüngür ağlayan öğretmen sosyal medyada gündem oldu

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Sosyal medyada paylaşılan bir mezuniyet töreni görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Sınıf öğretmeninin, ilkokulu tamamlayarak ortaokula geçen öğrencileri için düzenlediği törende kurdele kesmesi ve duygusal anlar yaşaması, sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirdi.

Sosyal medya platformlarında "arzu.ogretmen" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir sınıf öğretmeninin öğrencileri için hazırladığı veda töreni, geniş yankı uyandırdı.

Mezun olan öğrencileri için kurdele kesip hüngür hüngür ağlayan öğretmen sosyal medyada gündem oldu 1

Paylaşılan görüntülerde, ilkokul eğitimlerini tamamlayarak ortaokula geçmeye hazırlanan öğrenciler için özel bir tören düzenlendiği görüldü. Törende öğrenciler kurdele keserek yeni eğitim dönemine uğurlanırken, öğretmenin duygusal anlar yaşadığı dikkat çekti.

Mezun olan öğrencileri için kurdele kesip hüngür hüngür ağlayan öğretmen sosyal medyada gündem oldu 2

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde öğretmenin öğrencileriyle vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Uzun süre birlikte eğitim verdiği öğrencilerini ortaokula uğurlayan öğretmenin yaşadığı duygu dolu anlar, törene katılanlar tarafından da kaydedildi.

Mezun olan öğrencileri için kurdele kesip hüngür hüngür ağlayan öğretmen sosyal medyada gündem oldu 3

Öğretmen, söz konusu görüntüleri daha sonra Instagram ve TikTok hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar öğretmenin öğrencilerine duyduğu bağlılığı ve mesleğine olan sevgisini takdir ederken, bazıları ise törenin ve paylaşılan görüntülerin abartılı olduğunu savundu.

Mezun olan öğrencileri için kurdele kesip hüngür hüngür ağlayan öğretmen sosyal medyada gündem oldu 4

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında eğitimcilerin öğrencileriyle kurduğu bağ ve mezuniyet törenlerinin kapsamı üzerine farklı görüşler dile getirildi.

Mezun olan öğrencileri için kurdele kesip hüngür hüngür ağlayan öğretmen sosyal medyada gündem oldu 5

Görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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