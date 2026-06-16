Mezun olan öğrencileri için kurdele kesip hüngür hüngür ağlayan öğretmen sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya platformlarında "arzu.ogretmen" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir sınıf öğretmeninin öğrencileri için hazırladığı veda töreni, geniş yankı uyandırdı.

Paylaşılan görüntülerde, ilkokul eğitimlerini tamamlayarak ortaokula geçmeye hazırlanan öğrenciler için özel bir tören düzenlendiği görüldü. Törende öğrenciler kurdele keserek yeni eğitim dönemine uğurlanırken, öğretmenin duygusal anlar yaşadığı dikkat çekti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde öğretmenin öğrencileriyle vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Uzun süre birlikte eğitim verdiği öğrencilerini ortaokula uğurlayan öğretmenin yaşadığı duygu dolu anlar, törene katılanlar tarafından da kaydedildi.

Öğretmen, söz konusu görüntüleri daha sonra Instagram ve TikTok hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar öğretmenin öğrencilerine duyduğu bağlılığı ve mesleğine olan sevgisini takdir ederken, bazıları ise törenin ve paylaşılan görüntülerin abartılı olduğunu savundu.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında eğitimcilerin öğrencileriyle kurduğu bağ ve mezuniyet törenlerinin kapsamı üzerine farklı görüşler dile getirildi.

Görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasında yer aldı.