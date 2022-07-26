Mezun olduktan sonra kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

1. MAVİ DİPLOMA İLE YURT DIŞINDA İŞ İMKANI

Mavi Diploma, uluslararası düzeyde eğitim aldığınızı ve Avrupa Birliği standartlarında bir üniversiteden mezun olduğunuzu gösterir. Böylece

mezun olduktan sonra yurt dışında iş bulmanız ya da eğitiminize devam etmeniz önemli ölçüde kolaylaşacaktır. Bu sebeple seçeceğiniz üniversite dünyayla entegre olan, global geçerliliğe sahip olan bir üniversite olmalıdır.

2. TEKNOLOJİ ODAKLI KAMPÜS

Üniversiteniz ve kampüsünüz teknolojik olarak çağa ayak uyduran bir yapıda olmalıdır. Eskimiş ve yenilenememiş bir üniversiteden yeni ve farklı fikirlerin çıkması zorlaşır. Bu sebeple seçeceğiniz üniversite öğrenciyi merkeze alan, teknoloji odaklı yapısıyla ön plana çıkan bir üniversite olmalıdır.

3. ULUSLARARASI NETWORK

Üniversitenizin hem dünyanın dört bir yanındaki okullarla kurduğu iş birlikleri hem de farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler size global bağlantılar sağlayacak, zengin bir üniversite kültürü yaşatacaktır. Böylece daha mezun olmadan uluslararası deneyimin temellerini atmaya başlayabilir, mezun olduktan sonra farklı ülkelerde iş deneyimi kazanabilirsiniz.

4. GİRİŞİMCİLİĞE ALAN TANIYAN

İyi bir üniversite, sizi daha kampüste okurken iş hayatına hazırlar. Mezun olduktan sonra kolayca iş bulabilmenin en iyi yollarından biri, üniversitede okurken de inovasyon peşinde koşabilmektir. Yaratıcılığınızı ve farklı fikirlerinizi gösterebileceğiniz bir platform sunmak da üniversitenizin görevidir.

Peki bütün bu sayılan özelliklerin hepsini bünyesinde toplayan bir üniversite mümkün mü? Böyle bir üniversite var mı? Cevabımız evet.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Mavi Diploma ayrıcalığı ile üniversiteden mezun olan öğrencilerine iş hayatlarını yurt dışında sürdürme fırsatı tanıyor. Üniversite eğitimlerinin uluslararası geçerliliğini gösteren Mavi Diploma ile mezun olan öğrenciler, Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerde eğitimlerine devam edebilecekleri gibi yurt dışındaki iş başvurularında da bir adım öne geçiyor.

Bunun yanı sıra, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye’nin ilk teknolojik kampüsü olan NeoTech Campus’ü ile öğrenci ve teknoloji odaklı bir üniversite yaşamı sunuyor. İstanbul’un kalbi ve iş dünyasının merkezi Maslak’ta 200 akıllı sınıf, 124 uygulama laboratuvarı, 8 simülasyon merkezi ve sosyal donanımıyla İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus öğrencilerini geleceğin eğitimiyle buluşturuyor.

Dünyanın dört bir yanında 100’e yakın Erasmus anlaşması ve üniversite iş birlikleriyle her yıl uluslararası ağını kuvvetlendirmeye devam eden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi dünyanın en saygın üniversiteleriyle stratejik iş birlikleri kurarak öğrencilerine ABD başta olmak üzere İtalya, Fransa ve Çin gibi önde gelen ülkelerde lisans, yüksek lisans ve sertifika programlarına katılma imkanı sunuyor.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin sunduğu tüm ayrıcalıklar ve daha fazlası hakkında bilgi almak için https://aday.nisantasi.edu.tr/neden-nisantasi-universitesi/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tüm öğrencilerimize mutlu bir tercih dönemi dileriz.

