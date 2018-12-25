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Mezuniyet balosuna katılmak isteyen 16 yaşındaki kızın inanılmaz değişimi!

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SAĞLIK  | 25.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

İdeal kiloda kalmanız için çok sayıda neden var. Hem sağlık hem de estetik açısından fazla kilolarınızdan kurtulmak motivasyonunuzu da yeniden kazanmanızı sağlar.

16 yaşındaki Josie Desgrand'ın değişim hikayesi ise bir çok kişiye sosyal medyada motivasyon sağladı.

Mezuniyet balosuna katılmak isteyen 16 yaşındaki kızın inanılmaz değişimi!

16 yaşındaki Josie Desgrand, 127 kiloydu. Görünüşünden memnun olmayan genç kız, sosyal medyada gezindikçe kendisini gördüğü kişilerle kıyaslamaya başladı. Daha önce kilo vermek için diyet girişiminde bulunan ve başarılı olamayan Desgrand, Bored Panda’ya “Bir gün odama gidip kendi kendime ‘Bundan sonra sağlıksız şeyler yemek yok Josie' dedim. Hemen fotoğraflarımı çekmeye başladım. Kilo verdikçe eski görüntülerim beni motive edecekti” dedi.
Josie kendisine küçük hedefler koymaya başladı. Düşük kalorili ve şekersiz şeyler yemeye ve aynı zamanda bol bol su içmeye başladı. Yeni beslenme alışkanlığı sayesinde 89 kiloya kadar düştü. Ardından da spora yazılmaya karar verdi. “Spor yapmak hedefime ulaşmamı hızlandırdı” dedi.
Instagram Josie için harika bir motivasyon kaynağı oldu. Onun değişimine tanıklık etmek ve tavsiye almak isteyenler Josie'yi takip etmeye başladılar.
Instagram'daki bir gönderisinde Josie, “Artık insanlar da beni takip ediyordu ve bu beni daha da motive etti. Benden tavsiye almak isteyenlere her gün yardımcı olmaya çalıştım” dedi. Bugün Josie sadece 62 kilo. Neredeyse kilosunun yarısını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
obezite zayıflama değişim

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