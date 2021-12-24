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MHK'dan flaş Ali Palabıyık kararı! Çaykur-Rizespor Galatasaray maçından sonra...

24.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHK, Ali Palabıyık'a maç vermemeye devam ediyor. En son Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten ve maçın 90+10'uncu dakikasında Diagne'nin tartışmalı golünü veren Ali Palabıyık o maçtan sonra hiçbir karşılaşmada görev alamadı. Ali Palabıyık resmi bir karar olmamasına rağmen kızağa çekilmiş durumda. İşte detaylar...

MHK'dan flaş Ali Palabıyık kararı! Çaykur-Rizespor Galatasaray maçından sonra...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in ilk devresinin kapanışına kadar olan maçların hakemlerini açıkladı. Hakem listesinde yine Ali Palabıyık'a maç verilmedi. İki ayı aşkın süredir maç yönetemeyen Palabıyık en son Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yönetmişti. O maçta da 90+10'uncu dakikada Diagne'nin çok tartışılan pozisyonunu gol olarak nitelendirmiş ve büyük tepki toplamıştı.

RİZE MAÇINDA YANDI

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MHK, 2022 yılı için FIFA kokartı taktığı Ali Palabıyık'a haftalardır maç vermiyor. 3 Ekim'de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından bu yana Palabıyık'a maç verilmiyor. 3-2 Galatasaray'ın kazandığı maçta Palabıyık'ın iki takım lehinde ve aleyhinde yaptığı hatalar nedeniyle büyük tartışma çıkmıştı. 3-3 biten Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki yönetimi nedeniyle siyah beyazlılar da Ali Palabıyık'a büyük tepki göstermişti.

SADECE 4 MAÇ YÖNETEBİLDİ

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Ali Palabıyık bu sezon Süper Lig'de sadece 4 maçta düdük çaldı. Palabıyık'ın bu sezon yönettiği maçlar şöyle:

-Kasımpaşa-Giresunspor: 2-0
-Trabzonspor-Galatasaray: 2-2
-Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3
-Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3


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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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