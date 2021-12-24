MHK'dan flaş Ali Palabıyık kararı! Çaykur-Rizespor Galatasaray maçından sonra...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in ilk devresinin kapanışına kadar olan maçların hakemlerini açıkladı. Hakem listesinde yine Ali Palabıyık'a maç verilmedi. İki ayı aşkın süredir maç yönetemeyen Palabıyık en son Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yönetmişti. O maçta da 90+10'uncu dakikada Diagne'nin çok tartışılan pozisyonunu gol olarak nitelendirmiş ve büyük tepki toplamıştı.

RİZE MAÇINDA YANDI

MHK, 2022 yılı için FIFA kokartı taktığı Ali Palabıyık'a haftalardır maç vermiyor. 3 Ekim'de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından bu yana Palabıyık'a maç verilmiyor. 3-2 Galatasaray'ın kazandığı maçta Palabıyık'ın iki takım lehinde ve aleyhinde yaptığı hatalar nedeniyle büyük tartışma çıkmıştı. 3-3 biten Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki yönetimi nedeniyle siyah beyazlılar da Ali Palabıyık'a büyük tepki göstermişti.

SADECE 4 MAÇ YÖNETEBİLDİ

Ali Palabıyık bu sezon Süper Lig'de sadece 4 maçta düdük çaldı. Palabıyık'ın bu sezon yönettiği maçlar şöyle:

-Kasımpaşa-Giresunspor: 2-0

-Trabzonspor-Galatasaray: 2-2

-Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3

-Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3



