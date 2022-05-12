MHP eski Milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen ile ilgili canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle gündem oldu. canlı yayındaki tartışma programında Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren ünlü oyuncunun elbisesine ilişkin konuşan eski vekilin sözleri tepki çekti. Peki MHP eski Milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen ile ilgili ne dedi? Melis Sezen nasıl bir kıyafet giydi? Ahmet Çakar kimdir? İşte yaşananlar ve MHP eski Milletvekilinin biyografisine ilişkin detaylar...

MHP ESKİ MİLLETVEKİLİ AHMET ÇAKAR MELİS SEZEN İLE İLGİLİ NE DEDİ?

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar bir tartışma programında Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in geçtiğimiz aylarda giydiği beyaz elbiseyle ilgili yorumda bulundu.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar tartışma programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş"

MELİS SEZEN NASIL BİR KIYAFET GİYDİ?

Melis Sezen’in aylar önce katıldığı galada giydiği kıyafet Ahmet Çakar'ın sözleri nedeniyle merak edildi.

İşte Melis Sezen'in giydiği kıyafet:

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Ahmet Çakar, 15 Temmuz 1951 tarihinde Aksaray'da dünyaya geldi.

Ahmet Çakar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştır. Üniversite eğitimine burada devam eden Çakar, bu dönemde Ülkücü hareket içinde ön plana çıkan isimlerden biri olmuştur.

Ahmet Çakar, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 21. Dönem İstanbul milletvekili seçildi.

Ahmet Çakar'ın mesleği avukatlıktır.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de Silivri'de dünyaya geldi.

Melis Sezen, son yıllarda oyunculuğuyla ekranlarda yerini aldı. Oyunculuk serüveni çocukluk yıllarına dayanan Sezen, on iki yaşında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde drama dersleri almaya başladı. Bunun üzerine "Cümbüş-ü Hospital" adlı tiyatro oyununda rol aldı. Sanatla olan ilişkisini üniversite eğitimiyle sürdürdü. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünü okudu. Kendisinin tanınmaya başlandığı ilk dizi ise "Hayat Bazen Tatlıdır" oldu. Burada Asya karakteriyle yardımcı oyuncu olarak yer alan sanatçı, ilk başrol oyunculuğunu "Leke" isimli diziyle sergiledi. Siyah İnci, Sevgili Geçmiş gibi farklı dizilerde rol alan Sezen, sinemada da oyunculuğunu sergiledi. Bizim İçin Şampiyon, Muzice 2: Aşk gibi filmler bunlardan bazılarıdır. Son aylarda ise Sadakatsiz dizisindeki rolüyle ekran karşısında yerini almaktadır.

