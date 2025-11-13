SPOR

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan bahis skandalına dair zehir zemberek sözler! ''Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı. Toplantıda söz alan eski futbolcu ve milletvekili Saffet Sancaklı, son dönmelerin gündem olan konusu bahis skandalına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sancaklı’nın "Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 tane futbolcu bahis oynamış. Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna da çanak tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak" sözleri gündem oldu

Burak Kavuncu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bugün 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplanırken, toplantıda konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı son dönemde gündeme damga vuran bahis skandalına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

‘‘YILLARCA BU HAKEMLERİ SAVUNDUM! SAVUNMAZ OLAYDIM…’’

Saffet Sancaklı, "Gerçekten hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 tane futbolcu bahis oynamış. Tüm liglerdeki oyuncuların toplamı 3 bin 700 kişi. 3 bin 700 kişinin 1024’ü kendi vatandaşlık numarasıyla hesap açarak bahis oynamış. Yıllardır bu hakemleri savundum, savunmaz olaydım. 571 tane hakem var Türkiye’de, bunun 149 tanesi kendi ismiyle bahis oynamış ve PFDK’ye sevk edilmiş. Her üç hakemden birisi, her üç futbolcudan birisi kendi adına bahis oynamış." ifadelerini kullandı.

‘‘SADECE MAÇ İZLEMEK İÇİN GİRENLER VAR…’’

Bahis oynayan tüm hakemlerin aynı amaçla üyelik açmamış olabileceğini ve bazı hakemlerin yalnızca maç izleyebilmek için hesap açtığını anlatan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı "139 tane profesyonel futbol kulübü var Türkiye’de. 135’indeki oyuncular bahis oynamış. Bir hakem 5 yıllık kariyeri boyunca 18 bin defa iddia oynamış. Bir futbolcu 108 bin defa oynamış. Günde 20 tane falan kupon yapmış herhalde. Bu kuponlarla uğraşırken ne zaman futbol oynamayı ve hakemlik yapmayı düşündünüz? Ne zaman yemek yediniz? Bir kulüpte 18, iki kulüpte 17, bir kulüpte 16 oyuncu, iki kulüpte 15 oyuncu var. İki tane şey var burada: Oyuncu bahis oynamış sadece, bu federasyonu ilgilendiriyor. Eğer bu oyuncular veya hakemler kendi maçlarına bahis oynadıysa Cumhuriyet Başsavcılığı devreye giriyor. O zaman 6222 giriyor devreye, şikeye giriyor. Fakat burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Nesine ve Misli.com’a ikinci ve üçüncü liglerin yayın hakları verildi. Resmi üye olmak için vatandaşlık numarası vermen lazım. Zaten belli hakemler oraya sadece maç izlemek için kaydolmuşlar. Bunlar bir bonus açıyorlar sana, bunu oynarsan ancak yayını açıyorlar sana. Sadece maç izlemek için girmiş, o bonusu mecburen kullanmış ve maç izlemiş olanlar var."diye konuştu.

‘‘BAHİS MAFYASININ ELİNE DÜŞÜRÜYOR!’’

Sancaklı, bahis mafyasının özellikle maddi sıkıntı yaşayan futbolcular ve kulüpler üzerinden sisteme sızdığına dikkat çekerek, "Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna çanak tutuyorlar. Maç başlarını ödeyemeyen kulüpler futbolcuyu bahis mafyasının eline düşürüyor" dedi.

‘‘KÜME DÜŞÜRÜLMELİ…’’

Saffet Sancaklı, ‘‘1024 oyuncu ceza alacak. Bunlar transfer isteyecek. Transferi engelleyelim. Kulüpler 1024 oyuncunun yerine altyapıdan gençleri çıkarsın. Seneye en az 100 yeni oyuncu kazanırız. Genç oynatmayan kulüp olursa küme düşürülmeli" dedi.

‘‘ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞKA ŞEYLERDE OLACAK!’’

Sancaklı, genişleyen soruşturmanın spor camiasında daha büyük sonuçlar doğuracağını belirterek "Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Bu iş şikeye kadar gidiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

