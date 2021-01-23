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MHP’ye katılım oldu

23.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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MHP’ye katılım oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığına yaklaşık 50 kişi katılım yaptı.Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ve yönetiminin hazır bulunduğu törende Çelik ve Uğur aileleri partiye katılım sağladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığına yaklaşık 50 kişi katılım yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ve yönetiminin hazır bulunduğu törende Çelik ve Uğur aileleri partiye katılım sağladı. Maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 50 kişi partiye üye oldu.
Programda konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Çelik ve Uğur Ailelerine teşekkür etti.
Özgün, “Kim ne derse desin, kim hangi algıyı oluşturmaya çalışırsa çalışsın MHP kadrolarıyla, Başbuğ Alparslan Türkeş’in yolunda, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin liderliğinde ülkesi ve milleti için elinden geleni yapmaya devam ediyor. MHP olarak bizim hiçbir vatandaşımızla sorunumuz yok. Tüm halkımızı çok seviyor ve hepsi ile siyaset yapıyoruz. Bizim sorunumuz vatan, millet ve bayrakla sorunu olanlarladır. Biz ayrıştıran bir parti değil, bütünleştirici bir partiyiz. Devlet millet sevdası taşıyan herkesi MHP saflarına davet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin sevdası Türkiye’dir. Ne istiyorsak Türk milletinin tarihi çıkarı ve yararı içindir. Hiçbir güç Türkiye’nin yükseliş ümitlerini, büyümesini ve güçlenmesini engelleyemeyecektir" diye konuştu.
Katılım töreninde katılımcılar adına konuşan Murat Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi’nin çatısı altında bulunmaktan onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

MHP’ye katılım oldu

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