Mi 9T Pro’yu parçalarına ayırdılar

Bazı bölgelerde Redmi K20 Pro, bazı bölgerlerde ise Xiaomi Mi 9T Pro ismiyle raflardaki yerini alan model geçtiğimiz gün JerryRigEverything isimli YouTube kanalının konuğu oldu.

Bilindiği üzere JerryRigEverything isimli YouTube kanalı genel itibariyle yeni çıkan telefonları parçalarına ayırarak bu modellere çeşitli sağlamlık testleri uyguluyor.

Nitekim diğer telefonların başına gelenler Mi 9T Pro’nun da başına geldi.

Mi 9T Pro ile ilgili en çok merak edilen detaylardan birisi de ön taraftaki popup kameranın nasıl bir çalışma mekaniğine sahip olduğuydu. Nitekim yayınlanan video ile bu soru işareti de giderilmiş oldu.

Mi 9T Pro’nun genel mimari anlamında başarılı olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca telefonun modüler yapısı sayesinde batarya ve parça değişimi de çok zor değil gibi görünüyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Xiaomi henüz bu modelini ülkemizde satışa sunmuş değil.

Dilerseniz bahse konu videoya yukarıdan göz atabilirsiniz.



