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Mi Mix 4 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 09.08.2019 08:13 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Xiaomi, yakında yeni amiral gemisi modeli ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Mi Mix 4 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı

Bilindiği üzere Xiaomi, her yılın son çeyreğinde ya da son çeyreğine doğru Mi Mix serisinin yeni modelini tanıtıyor. Nitekim bu yıl da Mi Mix serisine yeni bir cihaz daha eklenmesi bekleniyor. Zaten son dönemde yeni Mi Mix cihazı ile ilgili çokça şey duymaya başladık.

Son sızıntıların ışığında Xiaomi’nin Mi Mix 4 için Qualcomm ile el sıkıştığını ve yeni amiral gemisi modelinde Snapdragon 855 Plus yonga setini kullanacağını biliyoruz. Zaten son dönemde duyurulan ya da çıkacak olan hemen hemen tüm üst segment modellerde SD 855+ yonga seti tercih ediliyor.

Yeni Mi Mix modeli ile ilgili öğrendiğimiz yeni detay ise telefonun desteklediği hızlı şarj teknolojisi. Malum, yıl 2019 olsa da akıllı telefonların şarj sıkıntısı henüz çözülebilmiş değil. Yeni nesil cihazlar bile genişleyen batarya kapasitelerine karşın hala günü çıkarmakta zorluk çekiyorlar. Hal böyle olunca da hızlı şarj önemli bir ihtiyaç haline geliyor.

Geçtiğimiz gün sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi Mi Mix 4 45W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Bu da sadece dakikalar içerisinde telefonun bataryasının büyük bir bölümünün şarj olabileceği anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon xiaomi

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