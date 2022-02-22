Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaşınca beğeni butonu çöktü. Yüzbinlerce beğeni ve binlerce yorum alan o pozlar Instagram'ı salladı.
Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan cesur pozlar gelmeye devam ediyor.
Beyrut'ta dünyaya gelen Khalifa, yetişkin film sektöründen ayrıldığını açıklamıştı.
27 milyonluk takipçi kitlesiyle Instagram'ı aktif olarak kullanan güzel, cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Khalifa, Ortadoğu'da ölüm tehditleri aldıktan sonra sektörü bıraktı. Hukuki danışmanlık, muhasebecilik ve sunuculuk yaptı.
İki kez evlenen Khalifa Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile aşk yaşıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum