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Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

22.02.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa, son zamanlarda Instagram'da sık sık paylaştığı cesur pozları ile gündeme geliyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan Mia Khalifa'nın, sütyensiz pozları yüz binlerce beğeni aldı. İşte o pozlar...

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaşınca beğeni butonu çöktü. Yüzbinlerce beğeni ve binlerce yorum alan o pozlar Instagram'ı salladı.

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan cesur pozlar gelmeye devam ediyor.

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

Beyrut'ta dünyaya gelen Khalifa, yetişkin film sektöründen ayrıldığını açıklamıştı.

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

27 milyonluk takipçi kitlesiyle Instagram'ı aktif olarak kullanan güzel, cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

Khalifa, Ortadoğu'da ölüm tehditleri aldıktan sonra sektörü bıraktı. Hukuki danışmanlık, muhasebecilik ve sunuculuk yaptı.

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

İki kez evlenen Khalifa Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile aşk yaşıyor.

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

Mia Khalifa sütyensiz pozlarını paylaştı! O pozlar Instagram'ı yıktı geçti

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Mia Khalifa Instagram
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