Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Miami Havalimanı'nda dehşet anları! 137 kişinin içinde olduğu uçak pistte alev aldı

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! 137 kişinin içinde olduğu uçak pistte alev aldı

22.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en işlek havalimalarından biri olan Miami Uluslararası Havalimanı'nda panik dolu anlar yaşandı. 126 yolcu ve 11 mürettebatı taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıktı. Panik halindeki yolcuların uçaktan tahliye edildikleri anlar kameralara kaydedildi.

ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda uçakta meydana gelen bir arıza sorucu korkunç bir kaza yaşandı. Pistten çıkıp manevra yapan uçak iletişim kulesine çarpıp alev alınca panik anları yaşandı. Kaydedilenlerin görüntülerde olaya müdahale edilirken yolcuların tahliye edildiği görüldü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

ALEV ALDI

miami

Yerel basın, kazanın uçağın iniş takımlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle yaşandığını belirtti. Arıza sonucu uçak manevra yaparak olduğu yere çakıldı ve iletişim kulesine çarptı. Çarpma sonucunda uçak alev alınca yolcular paniğe kapıldı. Alev alan uçağı söndürmek için havalimanı personeli devreye girdi.

3 YARALI VAR

2022-06-22T034934Z_2034620407_RC2RWU9G086X_RTRMADP_3_USA-PLANE-CRASH

Bu esnada uçakta bulunan 126 yolcu ve 11 mürettebat ise tahliye edildi. Yolcuların yanan uçaktan tahliye edildikleri anlar çevredekiler tarafından kameraya alındı. Yetkililerin ilk açıklaması, kazada 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Merkezi Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Red Air firmasına ait uçakta yaşanan arıza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şirketten henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...
Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdilerKimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
10 aydır kocası sandığı kişi kadın bir dolandırıcı çıktı!10 aydır kocası sandığı kişi kadın bir dolandırıcı çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.