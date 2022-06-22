Miami Havalimanı'nda dehşet anları! 137 kişinin içinde olduğu uçak pistte alev aldı

ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda uçakta meydana gelen bir arıza sorucu korkunç bir kaza yaşandı. Pistten çıkıp manevra yapan uçak iletişim kulesine çarpıp alev alınca panik anları yaşandı. Kaydedilenlerin görüntülerde olaya müdahale edilirken yolcuların tahliye edildiği görüldü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

ALEV ALDI

Yerel basın, kazanın uçağın iniş takımlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle yaşandığını belirtti. Arıza sonucu uçak manevra yaparak olduğu yere çakıldı ve iletişim kulesine çarptı. Çarpma sonucunda uçak alev alınca yolcular paniğe kapıldı. Alev alan uçağı söndürmek için havalimanı personeli devreye girdi.

3 YARALI VAR

Bu esnada uçakta bulunan 126 yolcu ve 11 mürettebat ise tahliye edildi. Yolcuların yanan uçaktan tahliye edildikleri anlar çevredekiler tarafından kameraya alındı. Yetkililerin ilk açıklaması, kazada 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Merkezi Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Red Air firmasına ait uçakta yaşanan arıza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şirketten henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.



