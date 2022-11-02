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Michael Douglas imajını değiştirdi! Son halini gören şaşkına döndü

02.11.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar'lı aktör Michael Douglas, yıllardır hayranlarının görmeye alışık olduğu saçlarını değiştirdi.

Michael Douglas imajını değiştirdi! Son halini gören şaşkına döndü

Ünlü aktör Michael Douglas, görünümünde büyük değişikliğe gitti. 78 yaşındaki Amerikalı yıldız, hafta sonu, Instagram hesabına Paris’te çektiği bir videoyu koydu.

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'Temel İçgüdü’ filminin yıldızı, Paris’te bir balkonda manzarayı arkasına alarak çektiği videoda, beyzbol şapkası taktığı saçlarını sarıya boyattığını gözler önüne serdi.

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Beyaz saçlı haliyle görmeye alışık olduğumuz ve rol aldığı yapımlarda da beyaz saçlı haliyle boy gösteren Douglas’ın imaj değişikliğinin yeni bir projeyle alakalı olup olmadığı netlik kazanmadı.
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Bu yılın başlarında ünlü aktörün Benjamin Franklin adlı Apple TV dizisinde rol alacağı duyurulmuştu.

Son olarak rol aldığı ‘The Kominsky Method’ adlı komedi dizisiyle büyük beğeni toplayan Oscar’lı aktör, projeye nasıl başladığını anlatırken, “Hiç niyetim yoktu aslında. Senaryoyu yolladılar, çok iyi yazılmıştı. Zaten yaratıcımız Chuck Lorre’nin yaptığı işleri severek izleyen bir aileyiz. Big Bang Theory öncesinde Two And a Half Men ve diğer tüm işleri çok iyi. Benim de yapımcı tarafım olduğu için bir işin iyi olup olmayacağını kestirebiliyorum. The Kominsky Method’un iyi bir iş olacağı yazımından belliydi” demişti.

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