Michael Essien'den Azerbaycan'a destek! ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez''

Son olarak Azerbaycan'da FK Sabail takımının formasını giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Michael Essien, Ermenistan'ın saldırıları sonrasında şehit olan Azerbaycan Türkleri için paylaşımda bulundu: "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez"
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