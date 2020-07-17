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Michael Essien'den Azerbaycan'a destek! ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez''

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.07.2020 18:17 | Son Güncelleme

Bu yıl Azerbaycan'da FK Sabail forması giyen Essien'den flaş bir paylaşım geldi.

Michael Essien'den Azerbaycan'a destek! ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez''

Son olarak Azerbaycan'da FK Sabail takımının formasını giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Michael Essien, Ermenistan'ın saldırıları sonrasında şehit olan Azerbaycan Türkleri için paylaşımda bulundu: "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez"

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