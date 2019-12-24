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Michael Jackson geri mi döndü? DNA testi istiyorlar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Sergio Cortes isimli adamın Michael Jackson'a olan inanılmaz benzerliğinin ortaya çıkmasının ardından Jackson hayranları Cortes'e DNA testi yaptırması konusunda baskı yapmaya başladı.

Michael Jackson geri mi döndü? DNA testi istiyorlar

Pop'un Kralı Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti. Kendisini Pop'un Kralı Michael Jackson'ın taklitçisi olarak tanıtan Sergio Cortes'in paylaşımı ise büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. İspanyol müzisyen Sergio Cortes aslında Michael Jackson mı değil mi? İşte detaylar...

Sosyal medyada Sergio Cortes'in paylaşımını görenler Jackson'ın yaşadığına inanmak istiyor. Çok sayıda kullanıcı Michael Jackson'ın ölmediğini ve Sergio Cortes kimliği ile yaşamaya devam ettiğini de öne sürdü. Bazı hayranlar, Jackson'a inanılmaz derecede benzeyen Sergio'nun popun efsane ismi olmadığını kanıtlaması için DNA testi yaptırması gerektiğini belirtti.

PAYLAŞTIĞI VİDEO OLAY OLDU

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Hayranlar, Sergio'nun Jackson olmadığını kanıtlaması ve kafalardaki soru işaretlerini kaldırmasını istiyor. Buna rağmen Sergio, Twitter hesabından bir klip paylaştı. Klipte, "Tüm Michael Jackson hayranlarına merhaba. 23 Aralık'ta Pattaya'daki konserime gelin ve beni izleyin. Sizi seviyorum. Ben Sergio Cortes, yakında görüşürüz" dedi.

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Sergio'nun Jackson olmadığı konusunda bazı açık belirtiler de var. İspanyol aksanı ve Jackson'ın bugün hayatta olsaydı çok daha yaşlı görüneceği belirtiler arasında. Buna rağmen yorum bölümü Jackson'ın hayatta olduğunu iddia eden hayranlarla dolup taştı.

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'VAY BE BU MİCHAEL JACKSON'

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Bir hayran, "Seni seviyorum Michael, Michael'ım geri döndü. Seni seviyoruz." dedi. Bir başkası, "Michael Jackson'ın kendisi olduğuna ikna oldum." Bir diğer hayran ise, "Vay be bu Michael Jackson." dedi.

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